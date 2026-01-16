ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 755 оценок

Соавтор Skyrim рассказал, почему смелые идеи для концовки The Elder Scrolls 6 пришлось оставить

IKarasik IKarasik

Курт Кульман, соавтор Skyrim, рассказал, что ранее планировал драматическую концовку для The Elder Scrolls 6, которая могла бы напрямую подготовить почву для Elder Scrolls 7. Об этом он рассказал в интервью PC Gamer, вспоминая идеи, которые придумывал до ухода из Bethesda в 2023 году.

«Я хотел, чтобы TES6 имела более мрачную и драматичную историю, где Талмор, элитарная фракция Высших Эльфов, достигали своих целей по завоеванию Тамриэля. Это сильно отличалось бы от привычных сюжетов с избранным героем, характерных для серии, и дало бы игрокам одновременно надежду и чувство неопределенности», — объяснил Кульман.

«Идея была в том, что игроки могли тайно спасти положение, но в целом Талмор продолжает наступление», — добавил Кульман, подчеркивая баланс между горько-сладкой развязкой и открытыми нитями для будущих игр.

Однако сейчас он считает такую концовку непрактичной. Прошло уже 15 лет с выхода Skyrim, и делать долгосрочный намек на продолжение, по его мнению, нецелесообразно:

«Это не лучший способ закончить игру и сказать: Увидимся через 10–15 лет.»
Комментарии:  2
ОгурчикЮрец

Какой он смешной, как будто игра существует :D Или начали ее хотя бы.

Шутка, когда-то мы дождёмся, Загрузочные экраны 6.

Destroited
