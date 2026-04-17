Соавтор The Elder Scrolls объяснил, почему баги - неизбежная часть RPG от Bethesda

Соавтор серии The Elder Scrolls Виджай Лакшман рассказал, почему крупные RPG от Bethesda традиционно выходят с большим количеством багов.
По его словам, проблема кроется в самой структуре таких игр. Ещё во времена разработки The Elder Scrolls: Arena команда столкнулась с тем, что проекты с огромным открытым миром и множеством взаимосвязанных систем практически невозможно полностью протестировать. Каждое прохождение создаёт уникальные ситуации, которые нельзя заранее предсказать или проверить.
Лакшман отметил, что именно эта сложность даёт игрокам свободу действий и вариативность, за которые ценят серию. В результате разработчики сознательно идут на компромисс: допускают наличие багов ради масштаба и глубины игрового процесса.
Он добавил, что в 90-е ситуация была ещё сложнее — патчи выходили редко, а сами игры тестировались небольшими командами с ограниченными ресурсами.
Несмотря на рост Bethesda, подход к созданию RPG в целом не изменился. Поэтому и будущие проекты студии, включая The Elder Scrolls VI, с большой вероятностью сохранят ту же особенность — масштабные миры, где идеальная техническая стабильность остаётся труднодостижимой целью.
Ну понятно, Беседка же маленькая инди-студия.
ну если баги такого характера что я могу не отдавать амулет будущий некроманта или я могу выйти из диалога до его завершения и он останется как проклятый предмет и некоторые другие предметы так же при этом движок впринцепе может не уничтожать предметы и строить до них маршрут и даже есть вариант что я могу уничтожить предмет а до этого прибегал посыльный что такой чувак интесруется а я себегал, уничтожил на верстаке и там есть вариант что предмет потрерялся - тут явно недоработки и не додумки.
хотя если так подумать предмет может куда провалится или я могу засунуть его за край карты итп что вызвало у меня холодный пот ужаса когда я продумывал игровые механики.
ска, я до сих пор ловлю баги с не завершающимися крестами в скуриме. Тодд - желаю зла