Соавтор The Elder Scrolls объяснил, почему баги - неизбежная часть RPG от Bethesda

Соавтор серии The Elder Scrolls Виджай Лакшман рассказал, почему крупные RPG от Bethesda традиционно выходят с большим количеством багов.

По его словам, проблема кроется в самой структуре таких игр. Ещё во времена разработки The Elder Scrolls: Arena команда столкнулась с тем, что проекты с огромным открытым миром и множеством взаимосвязанных систем практически невозможно полностью протестировать. Каждое прохождение создаёт уникальные ситуации, которые нельзя заранее предсказать или проверить.

Лакшман отметил, что именно эта сложность даёт игрокам свободу действий и вариативность, за которые ценят серию. В результате разработчики сознательно идут на компромисс: допускают наличие багов ради масштаба и глубины игрового процесса.

Он добавил, что в 90-е ситуация была ещё сложнее — патчи выходили редко, а сами игры тестировались небольшими командами с ограниченными ресурсами.

Несмотря на рост Bethesda, подход к созданию RPG в целом не изменился. Поэтому и будущие проекты студии, включая The Elder Scrolls VI, с большой вероятностью сохранят ту же особенность — масштабные миры, где идеальная техническая стабильность остаётся труднодостижимой целью.