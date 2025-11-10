ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 746 оценок

Спустя 7 лет после анонса The Elder Scrolls 6 "всё ещё далека", заявил Тодд Говард и намекнул на ремастер Fallout 3

monk70 monk70

The Elder Scrolls 6 была анонсирована на E3 2018 коротким тизером, который подтвердил, что игра находится на стадии предпроизводства в Bethesda Game Studios. С тех пор об игре ничего не было слышно, и теперь глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что фанатам не стоит ждать её выхода в ближайшее время.

В интервью GQ Говард сказал, что игра «всё ещё далека», добавив:

Я призываю к терпению. Я не хочу, чтобы фанаты нервничали.

Говард также отметил, что ему не нравится объявлять даты выхода игр, а затем заставлять игроков долго ждать этой даты.

Мне нравится просто анонсировать что-то и выпускать. Мой идеальный вариант — и я не говорю, что это произойдёт обязательно — это когда пройдёт какое-то время, а потом, в один прекрасный день, игра просто появится.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Bethesda выпустила The Elder Scrolls 6 вслепую, как это было с The Elder Scrolls Oblivion: Remastered, он ответил:

Можно сказать, это был пробный запуск. Всё прошло хорошо.

В другом месте интервью Говард заявил, что в Bethesda Game Studios «сейчас сотни людей занимаются Fallout, включая 76 и ещё кое-какие проекты».

Портал VGC уточнил, что под «кое-какими проектами» подразумевается ремастер Fallout 3, аналогичный вышедшей в этом году Oblivion: Remastered.

Тодд Говард неоднократно заявлял, что The Elder Scrolls 6 станет следующим совершенно новым релизом Bethesda, за которым последует Fallout 5.

Комментарии:  37
Talendor3

ну, импотенция беседки уже очевидна

15
saa0891
Спустя 7 лет после анонса The Elder Scrolls 6 "всё ещё далека", заявил Тодд Говард

Вот это неожиданность.

Очень печально конечно что после F4 они стали клепать поделку под названием Старфилд прикрутив туда совершенно не нужные механики и элементы которые ещё и кастрированные (потратив на это кучу времени и ресурсов), при этом забив болт на все остальное,а не делали TES 6 с тем что у них хорошо получалось.

намекнул на ремастер Fallout 3

Там надо именно ремейк делать иначе механики так и останутся топорными, кривыми и деревянными как в ремастере Обливиона. Если сами не можете возьмите мододелов (Project Mojave, Capital Wasteland и д.р.) они сделают лучше чем любой разработчик так как действительно любят эту серию.

12
Gorthlaur

да как минимум стрельбу надо из ф4 прикрутить

3
InkubatorKlef

так зачем,обливион схавали.схавают и это

1
AlexFaust Gorthlaur

Если прикручивать стрельбу, то из Страфилда, так как стрельбу в Страфилде Беседке починили разрабы игры Дуум. Движок тот же=)

1
zangx

Когда там выходили свитки?
3-ии 2 мая 2002 года для Windows
4-е 20 марта 2006 года дляWindows
5-е 11 ноября 2011 года для Windows

6-е... а х*й его знает, денег что-то мало скайрим и ремастер обливиона заработали, надо доить доталово. Главное чилить забив на всё писю, и не важно что их можно было давно выпустить если бы они этого хотели.

8
kotasha

похоже побьёт рекорд гта 6 по задержки.

3
InkubatorKlef kotasha

гта6 хотя бы теоретически есть,плюс слитые билды еще в 21(кажется) году

1
M0208

От скажи мне, нафига новая часть свитка, если издатели и так стригут бабало с ММО, выйдет новая часть свитков , ты представь, как потом зенимаксу новые дополнения продавать.

1
Givemethedust

Идея хорошая, если только прикрутят стрельбу из 4-ки

4
shhelkun

Идея хорошая, если только не прикрутят стрельбу из 4-ки

2
Grazy__Rock

Достаточно нормальное прицеливание через мушку прикрутить, как в

2
AlexFaust

Из страфилда, там разрабы Дуума постарались.

WerGC

когда нибудь если дождемся

3
Хевель

Фаза "купи Скайрим" пошла на спад и решили по второму разу все остальное продать 🤔

3
Господин Никто

Чем они там занимаются? Болты пинают?

2
zangx

А кто-то об этом не знал?

1
UndisturbedDelbert

Лет через 10 когда она вообще будет не нужна, выйдет.

2
InkubatorKlef
Мне нравится просто анонсировать что-то и выпускать

вот именно,что-то,"что-то" Говард и выпускает

2
kotasha

Ахаха походу выйдет на следующим поколения, конечно если выйдет зная мс они могут быстро прикрыть кормушка, если бы игра была бы экс xbox то у консоли бы были лютые продажи но майки решили не нужна им коробка, покупка активжен была лишней, нужно было работать с чем имеем а игр у них тьма могла быть, 77 лярдов покупка это можно было 35 гта сделать или куча игр и не привлекая глав мс команда дрим тим просто.

1
