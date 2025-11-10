Спустя 7 лет после анонса The Elder Scrolls 6 "всё ещё далека", заявил Тодд Говард и намекнул на ремастер Fallout 3

The Elder Scrolls 6 была анонсирована на E3 2018 коротким тизером, который подтвердил, что игра находится на стадии предпроизводства в Bethesda Game Studios. С тех пор об игре ничего не было слышно, и теперь глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что фанатам не стоит ждать её выхода в ближайшее время.
В интервью GQ Говард сказал, что игра «всё ещё далека», добавив:
Я призываю к терпению. Я не хочу, чтобы фанаты нервничали.
Говард также отметил, что ему не нравится объявлять даты выхода игр, а затем заставлять игроков долго ждать этой даты.
Мне нравится просто анонсировать что-то и выпускать. Мой идеальный вариант — и я не говорю, что это произойдёт обязательно — это когда пройдёт какое-то время, а потом, в один прекрасный день, игра просто появится.
На вопрос, хочет ли он, чтобы Bethesda выпустила The Elder Scrolls 6 вслепую, как это было с The Elder Scrolls Oblivion: Remastered, он ответил:
Можно сказать, это был пробный запуск. Всё прошло хорошо.
В другом месте интервью Говард заявил, что в Bethesda Game Studios «сейчас сотни людей занимаются Fallout, включая 76 и ещё кое-какие проекты».
Портал VGC уточнил, что под «кое-какими проектами» подразумевается ремастер Fallout 3, аналогичный вышедшей в этом году Oblivion: Remastered.
Тодд Говард неоднократно заявлял, что The Elder Scrolls 6 станет следующим совершенно новым релизом Bethesda, за которым последует Fallout 5.
ну, импотенция беседки уже очевидна
Вот это неожиданность.
Очень печально конечно что после F4 они стали клепать поделку под названием Старфилд прикрутив туда совершенно не нужные механики и элементы которые ещё и кастрированные (потратив на это кучу времени и ресурсов), при этом забив болт на все остальное,а не делали TES 6 с тем что у них хорошо получалось.
Там надо именно ремейк делать иначе механики так и останутся топорными, кривыми и деревянными как в ремастере Обливиона. Если сами не можете возьмите мододелов (Project Mojave, Capital Wasteland и д.р.) они сделают лучше чем любой разработчик так как действительно любят эту серию.
да как минимум стрельбу надо из ф4 прикрутить
так зачем,обливион схавали.схавают и это
Если прикручивать стрельбу, то из Страфилда, так как стрельбу в Страфилде Беседке починили разрабы игры Дуум. Движок тот же=)
Когда там выходили свитки?
3-ии 2 мая 2002 года для Windows
4-е 20 марта 2006 года дляWindows
5-е 11 ноября 2011 года для Windows
6-е... а х*й его знает, денег что-то мало скайрим и ремастер обливиона заработали, надо доить доталово. Главное чилить забив на всё писю, и не важно что их можно было давно выпустить если бы они этого хотели.
похоже побьёт рекорд гта 6 по задержки.
гта6 хотя бы теоретически есть,плюс слитые билды еще в 21(кажется) году
От скажи мне, нафига новая часть свитка, если издатели и так стригут бабало с ММО, выйдет новая часть свитков , ты представь, как потом зенимаксу новые дополнения продавать.
Идея хорошая, если только прикрутят стрельбу из 4-ки
Идея хорошая, если только не прикрутят стрельбу из 4-ки
Достаточно нормальное прицеливание через мушку прикрутить, как в
Из страфилда, там разрабы Дуума постарались.
когда нибудь если дождемся
Фаза "купи Скайрим" пошла на спад и решили по второму разу все остальное продать 🤔
Чем они там занимаются? Болты пинают?
А кто-то об этом не знал?
Лет через 10 когда она вообще будет не нужна, выйдет.
вот именно,что-то,"что-то" Говард и выпускает
Ахаха походу выйдет на следующим поколения, конечно если выйдет зная мс они могут быстро прикрыть кормушка, если бы игра была бы экс xbox то у консоли бы были лютые продажи но майки решили не нужна им коробка, покупка активжен была лишней, нужно было работать с чем имеем а игр у них тьма могла быть, 77 лярдов покупка это можно было 35 гта сделать или куча игр и не привлекая глав мс команда дрим тим просто.