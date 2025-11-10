Спустя 7 лет после анонса The Elder Scrolls 6 "всё ещё далека", заявил Тодд Говард и намекнул на ремастер Fallout 3

The Elder Scrolls 6 была анонсирована на E3 2018 коротким тизером, который подтвердил, что игра находится на стадии предпроизводства в Bethesda Game Studios. С тех пор об игре ничего не было слышно, и теперь глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что фанатам не стоит ждать её выхода в ближайшее время.

В интервью GQ Говард сказал, что игра «всё ещё далека», добавив:

Я призываю к терпению. Я не хочу, чтобы фанаты нервничали.

Говард также отметил, что ему не нравится объявлять даты выхода игр, а затем заставлять игроков долго ждать этой даты.

Мне нравится просто анонсировать что-то и выпускать. Мой идеальный вариант — и я не говорю, что это произойдёт обязательно — это когда пройдёт какое-то время, а потом, в один прекрасный день, игра просто появится.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Bethesda выпустила The Elder Scrolls 6 вслепую, как это было с The Elder Scrolls Oblivion: Remastered, он ответил:

Можно сказать, это был пробный запуск. Всё прошло хорошо.

В другом месте интервью Говард заявил, что в Bethesda Game Studios «сейчас сотни людей занимаются Fallout, включая 76 и ещё кое-какие проекты».

Портал VGC уточнил, что под «кое-какими проектами» подразумевается ремастер Fallout 3, аналогичный вышедшей в этом году Oblivion: Remastered.

Тодд Говард неоднократно заявлял, что The Elder Scrolls 6 станет следующим совершенно новым релизом Bethesda, за которым последует Fallout 5.