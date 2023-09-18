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The Elder Scrolls 6 2028 г.
8.2 542 оценки

Судя по документам Microsoft, The Elder Scrolls 6 является эксклюзивом для Xbox и ПК и выйдет не раньше 2026 года

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monk70
Новости

Похоже, что Microsoft намерена сохранить The Elder Scrolls 6 эксклюзивом для Xbox и ПК, основываясь на некоторых внутренних документах, которые были обнародованы после судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard.

Этот вопрос уже поднимался в последние месяцы, как и тот факт, что практически все новые игры групп Bethesda и ZeniMax в планах Microsoft были эксклюзивами для Xbox, несмотря на известное сообщение об оценке «в каждом конкретном случае». Однако тот факт, что Фил Спенсер недавно подтвердил, что он еще не принял четкого решения и хочет оценить каждую игру по отдельности, заставил задуматься о том, что The Elder Scrolls 6 также может появиться на PlayStation.

Согласно документам Microsoft, опубликованным в последние часы Стивеном Тотило из Axios, но относящимся к судебному разбирательству с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard, похоже, что The Elder Scrolls 6 планируется сделать эксклюзивом для Xbox и ПК.

Проблема ясно видна в сводке по управлению играми Bethesda, но также довольно четко упоминается в официальном сообщении Microsoft в ходе судебного разбирательства.

В предложении присутствует некоторая цензура, но смысл, кажется, легко интерпретируется: «The Elder Scrolls 6, которая, вероятно, не выйдет на другой [цензуре], вероятно, выйдет только на Xbox и ПК». Затем мы читаем, что игра не является многопользовательской и не будет иметь кроссплатформенной игры.

Из документов мы также читаем, что выпуск The Elder Scrolls 6 запланирован на 2026 год, хотя Фил Спенсер ранее предсказал, что с 2022 года ему придется ждать «по крайней мере 5 лет», поэтому отложил его на 2027 год.

-4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
MrJuravlesTi

Ещё в ноябре 2021 года в 20 годовщине бренда Xbox и Halo уже подтверждено что TES 6 не выйдет на Playstation! сколько можно такой вопрос задавать?
и я надеюсь что TES 6 выйдет хоть когда нибудь

2
Альберт Кочнев

2077

-3
Retro_Gamer91

Пол дела, когда он выйдет. Главное каким он выйдет. Если беседка делает его так же как Скайрим и старфилд - то пусть вообще не выходит.

2
Саня Цукино Усаги
как Скайрим

Культовой игрой, в которую играют более 10 лет?

-3
Nomen Ipsum Саня Цукино Усаги

Дай старичкам поныть. Мы видели готику. Мы исследовали моррувинд. Для нас скайрим - казуальный тамагочи-слешер, а не рпг с открытым миром)

0
04Korez Саня Цукино Усаги

В неё играют только с модами, ванильная версия нафиг ни кому не упала

0
0ncnjqybr

Говорят, Обливион состоит из 37 тысяч отдельных планов. Надеюсь, Тодду не стукнет в башку идея воссоздать их все.

2
wiezmin

Самое обидное теперь знать, ради чего заморозили TES 6

1
Nell_0071

А к чему верить бумагам? Компания беседка принадлежит микромягким. Естественно она будет только на ящике и на пк выходить.

1
211186

скорее всего выйдет уже на след поколение коечной или закат существующего поколения, а это к году 2028

1
Artery Kaulitz

Ну, в 2026 может игровую карту и общий сценарий как раз таки и доделают. А потом ещё заселение, проработка квестов, механик и так далее. В 2028-ом если анонс сделают, будет хорошо

0
Nomen Ipsum

Раньше я игры ждал. Потом, когда появилась семья, я просто радовался выходу. Теперь же у меня какая-то внутренняя тревога. Где-то там внутри томится мысля: "А может не надо?". Ведь сейчас не "Долгожданное продолжение франшизы", а "Возможный конец франшизы".

0
King Tubby

после Диабло 4 и Старфилда я уже ничего крупного не жду, даже Сталкер 2 может обгадиться на изи

0
Zelder_200
Судя по документам Microsoft, The Elder Scrolls 6 является эксклюзивом для Xbox и ПК и выйдет не раньше 2026 года
-3
AndrewSolt

А кто-то ждал её раньше, учитывая что почти вся команда Беседки была занята Старфилдом?

-3