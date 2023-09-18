Судя по документам Microsoft, The Elder Scrolls 6 является эксклюзивом для Xbox и ПК и выйдет не раньше 2026 года ©

Похоже, что Microsoft намерена сохранить The Elder Scrolls 6 эксклюзивом для Xbox и ПК, основываясь на некоторых внутренних документах, которые были обнародованы после судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard.

Этот вопрос уже поднимался в последние месяцы, как и тот факт, что практически все новые игры групп Bethesda и ZeniMax в планах Microsoft были эксклюзивами для Xbox, несмотря на известное сообщение об оценке «в каждом конкретном случае». Однако тот факт, что Фил Спенсер недавно подтвердил, что он еще не принял четкого решения и хочет оценить каждую игру по отдельности, заставил задуматься о том, что The Elder Scrolls 6 также может появиться на PlayStation.

Согласно документам Microsoft, опубликованным в последние часы Стивеном Тотило из Axios, но относящимся к судебному разбирательству с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard, похоже, что The Elder Scrolls 6 планируется сделать эксклюзивом для Xbox и ПК.

Проблема ясно видна в сводке по управлению играми Bethesda, но также довольно четко упоминается в официальном сообщении Microsoft в ходе судебного разбирательства.

В предложении присутствует некоторая цензура, но смысл, кажется, легко интерпретируется: «The Elder Scrolls 6, которая, вероятно, не выйдет на другой [цензуре], вероятно, выйдет только на Xbox и ПК». Затем мы читаем, что игра не является многопользовательской и не будет иметь кроссплатформенной игры.

Из документов мы также читаем, что выпуск The Elder Scrolls 6 запланирован на 2026 год, хотя Фил Спенсер ранее предсказал, что с 2022 года ему придется ждать «по крайней мере 5 лет», поэтому отложил его на 2027 год.