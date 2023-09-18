Судя по документам Microsoft, The Elder Scrolls 6 является эксклюзивом для Xbox и ПК и выйдет не раньше 2026 года

Похоже, что Microsoft намерена сохранить The Elder Scrolls 6 эксклюзивом для Xbox и ПК, основываясь на некоторых внутренних документах, которые были обнародованы после судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard.
Этот вопрос уже поднимался в последние месяцы, как и тот факт, что практически все новые игры групп Bethesda и ZeniMax в планах Microsoft были эксклюзивами для Xbox, несмотря на известное сообщение об оценке «в каждом конкретном случае». Однако тот факт, что Фил Спенсер недавно подтвердил, что он еще не принял четкого решения и хочет оценить каждую игру по отдельности, заставил задуматься о том, что The Elder Scrolls 6 также может появиться на PlayStation.
Согласно документам Microsoft, опубликованным в последние часы Стивеном Тотило из Axios, но относящимся к судебному разбирательству с Федеральной торговой комиссией по поводу приобретения Activision Blizzard, похоже, что The Elder Scrolls 6 планируется сделать эксклюзивом для Xbox и ПК.
Проблема ясно видна в сводке по управлению играми Bethesda, но также довольно четко упоминается в официальном сообщении Microsoft в ходе судебного разбирательства.
В предложении присутствует некоторая цензура, но смысл, кажется, легко интерпретируется: «The Elder Scrolls 6, которая, вероятно, не выйдет на другой [цензуре], вероятно, выйдет только на Xbox и ПК». Затем мы читаем, что игра не является многопользовательской и не будет иметь кроссплатформенной игры.
Из документов мы также читаем, что выпуск The Elder Scrolls 6 запланирован на 2026 год, хотя Фил Спенсер ранее предсказал, что с 2022 года ему придется ждать «по крайней мере 5 лет», поэтому отложил его на 2027 год.
Ещё в ноябре 2021 года в 20 годовщине бренда Xbox и Halo уже подтверждено что TES 6 не выйдет на Playstation! сколько можно такой вопрос задавать?
и я надеюсь что TES 6 выйдет хоть когда нибудь
2077
Пол дела, когда он выйдет. Главное каким он выйдет. Если беседка делает его так же как Скайрим и старфилд - то пусть вообще не выходит.
Культовой игрой, в которую играют более 10 лет?
Дай старичкам поныть. Мы видели готику. Мы исследовали моррувинд. Для нас скайрим - казуальный тамагочи-слешер, а не рпг с открытым миром)
В неё играют только с модами, ванильная версия нафиг ни кому не упала
Говорят, Обливион состоит из 37 тысяч отдельных планов. Надеюсь, Тодду не стукнет в башку идея воссоздать их все.
Самое обидное теперь знать, ради чего заморозили TES 6
А к чему верить бумагам? Компания беседка принадлежит микромягким. Естественно она будет только на ящике и на пк выходить.
скорее всего выйдет уже на след поколение коечной или закат существующего поколения, а это к году 2028
Ну, в 2026 может игровую карту и общий сценарий как раз таки и доделают. А потом ещё заселение, проработка квестов, механик и так далее. В 2028-ом если анонс сделают, будет хорошо
Раньше я игры ждал. Потом, когда появилась семья, я просто радовался выходу. Теперь же у меня какая-то внутренняя тревога. Где-то там внутри томится мысля: "А может не надо?". Ведь сейчас не "Долгожданное продолжение франшизы", а "Возможный конец франшизы".
после Диабло 4 и Старфилда я уже ничего крупного не жду, даже Сталкер 2 может обгадиться на изи
А кто-то ждал её раньше, учитывая что почти вся команда Беседки была занята Старфилдом?