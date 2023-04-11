Судя по новым вакансиям, возможно, The Elder Scrolls 6 получит многопользовательский режим ©

Те, кто ждет The Elder Scrolls 6, скорее всего, предвкушают эпический однопользовательский опыт, которым славится серия, но недавнее объявление о вакансии говорит о том, что в этой части могут быть реализованы и многопользовательские возможности. За десятилетия своего существования Bethesda разработала и издала множество игр, многие из которых добились огромного успеха.

Однако, когда речь заходит о следующей части долгоиграющей эпической фэнтезийной ролевой игры Bethesda, до сих пор ничего не известно о том, когда выйдет The Elder Scrolls 6. Фанаты ждут уже несколько лет, с тех пор как на выставке E3 2018 был показан тизер-трейлер.

Тем временем, объявление о вакансии от Zenimax предполагает, что в The Elder Scrolls 6 может появиться многопользовательский режим. В настоящее время компания набирает сотрудников на ряд должностей, включая младшего дизайнера уровней. При просмотре страницы вакансии одним из требований к потенциальному кандидату является наличие знаний в области "3D игрового пространства и повествования", а также опыт работы со "строительным набором The Elder Scrolls". Однако наиболее интересным является то, что соискатели должны быть хорошо знакомы с "разнообразными многопользовательскими играми с открытым миром".

Глядя на это, можно предположить, что TES6 может иметь некоторые многопользовательские аспекты. Конечно, само собой разумеется, что проверить, правда это или нет, невозможно. Все основные части серии, как правило, были однопользовательскими, а Elder Scrolls Online разрабатывалась специально для сетевой игры. Тем не менее, это не означает, что Bethesda не позволит сделать игру многопользовательской.