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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 647 оценок

Свежая утечка The Elder Scrolls 6 раскрывает новый масштаб игры и необычные механики

Gutsz
Новости

До сих пор официальных новостей об ожидаемой The Elder Scrolls 6 практически не поступало от разработчиков. Зато вокруг игры все чаще появляются слухи и утечки разной достоверности, которые по первым признакам выглядят достаточно правдоподобно. На этот раз утечки была размещена на форуме 4chan, где анонимный пользователь рассказал интересные факты о разработке новой части The Elder Scrolls.

Хотя достоверность таких утечек всегда вызывает сомнения, некоторые детали звучат интригующе и дают представление о возможных направлениях, в которых движется Bethesda. По данным источника, рабочее название проекта — Highfell. Игра находится на стадии раннего предрелизного прототипирования (pre-alpha). Основная команда разработчиков, завершив работу над Starfield, переключилась на создание TES 6. Утверждается, что Bethesda снова переработала движок Creation Engine, а сама разработка идет без четких дизайн-документов, что предполагает высокую гибкость подхода, но также указывает на ранний этап работы.

Основные особенности игры, согласно озвученной информации:

  • Две провинции на одной карте: Впервые в серии игроки смогут исследовать сразу два региона Тамриэля. Пока не уточняется, какие именно, но это станет "фишкой" игры.
  • Морские приключения и пиратская тематика: Судя по утечке, TES 6 предложит механику мореплавания, включая строительство кораблей, исследования процедурно генерируемых островов и подземелий.
  • Система поселений: Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя.
  • Без загрузочных экранов в городах: Bethesda планирует устранить загрузочные экраны при входе в города, общее количество которых, по данным утечки, составит 12–13. При этом они будут размером с Солитюд или Вайтран.
  • Упрощенная система прокачки: В новой части Bethesda сосредоточится на минимизации интерфейсов и чисел. Классы и звёздные знаки убраны, а характеристики персонажа будут улучшаться за счёт игрового опыта (например, магия усиливается при частом использовании заклинаний). Получение навыков связано с книгами и мини-играми.

Также сообщается, что музыку для игры пишет Инон Зур, известный своими работами над Starfield и серией Fallout, а игровым директором остается Тодд Говард. Что касается платформ, TES 6 планируется как эксклюзив для Xbox и PC, хотя в дальнейшем возможен выход на PlayStation через какое-то время.

Bethesda пока не дала официальных комментариев по поводу этих слухов, и многое из описанного может измениться к моменту релиза. Однако информация указывает на амбициозные планы студии по расширению механик и преодолению критики, связанной с загрузочными экранами.

32
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Калфилд уже забыли) новый шедевр пилят

18
askazanov

А зачем останавливаться на достигнутом!? ))))

5
RickeyIMBA askazanov

Нужно больше игр шедевральных))

3
Alkobarin

Калфилда дальше пилить будут ))

0
Skvizgar
(например, магия усиливается при частом использовании заклинаний)

Эмм то бишь как оно и было в Скайриме?

9
hpi

Тут имелось ввиду количество маны. Наверное.

0
ZAUSA

Как это было в других частях до Скайрима.

1
Vinzed

Помню Тодд Говард говорил что для ТЕС 6 будет ждать революцию в железе, чтобы можно было каждое дерево срубить на карте, а потом вышла зельда ботв на свитч

7
jax baron

во во

1
TheNikolay00

Вы не понимаете, Тодд делает некст дженерейшн, который джаст воркс

1
Matavashi

Кароче их ничему не научил Старфилд, пооохер дальше клепаем процедурщину однообразную.

7
Imnogamer

Пока не увидим, не оценим. Очень рано про всё это балякать. Я думаю, что на примере Старфилда они не могли своих ошибок не учесть. Слишком много ушат на них вылили. Да и сам Старфилд не очень-то популярен в итоге.

1
Matavashi Imnogamer

Да мне кажется Тодд уже устал, ему лень всем этим заниматься, плюс все олды ушли из студии.

-1
XalimoV

Процедурщину они использовали во всех играх до. В Обле например все что было за городом было процедурное.

1
Imnogamer Matavashi

Ну, посмотрим. Для нас главное дожить в состоянии поиграть.

1
PapaFranku Imnogamer

Слишком мало вылили на этого звиздабола, начиная с облы этому балаболу веры нет, ему бы в политику, там таких обещаторов любят

1
Ded Chelyabinsk

Исследуй, строй... имей Geforce rtx 4080, 4090 .

6
jax baron

смотря когда выйдет для 2028 4080 норм для такого времени

1
Punisher1

Вместо 1000 планет 1000 пещер это уникальные механики ахах

6
Imnogamer

Ты Облу вспомни. Там пещеры тоже однотипные были и их "разнообразие" и размеры(вроде б, уже и не помню) зависело от уровня. Это Готика в своё время славилась рукотворной расстановкой игромира и хэндмэйд дизайном. А, что Обла, что Скай, что Морр, что Старфилд, что Фоллычи - множество однотипных строений/локаций - относительно ввиду немаленькой основной локации. Я думаю, что до Тоддика недовольства по этой части уже наконец-таки дошли.)) Скорей всего будет огромная карта с меньшим, чем обычно количеством данжёнов и всё.))

0
XalimoV Imnogamer

Ну пещеры были ручные, просто их делали в последний момент в сжатые сроки один человек вот и получилась такая фигня. Впрочем вся местность за городом в Обле процедурка немного после напильником доделанная.

0
Imnogamer XalimoV

Это понятно, что вручную. Их просто много понатыкали. И, все они боль-менее одинаковы. Т.е. копи-пэйст. А, горы/холмы/овраги/положение деревьев и растительности на основной большой карте - разумеется, "процедурка".

0
XalimoV Imnogamer

Ну в Скайриме их тоже много , только они куда интерестнее и уникальней.

1
Imnogamer XalimoV

Да, потому что выводы были сделаны. И, технологии на месте всё же не стоят.)

0
illund

Всё ясно... По TES можно уже заранее заказывать заупокойную в святилище Аркея...

5
Hidan20

Но звучит пока прикольно. Правда вот этот вот тренд в упрощение всего мне не нравится. О каких числах говорится, если в Скайриме было простое дерево прокачки?

5
JEKABRAZZ
Две провинции на одной карте: Впервые в серии игроки смогут исследовать сразу два региона Тамриэля.

Это как это впервые, как же Daggerfall?

По данным источника, рабочее название проекта — Highfell.
Морские приключения и пиратская тематика: Судя по утечке, TES 6 предложит механику мореплавания, включая строительство кораблей, исследования процедурно генерируемых островов и подземелий.

Если это все правда, тогда ждем Хай-Рок и Хаммерфелл. А вот процедурная генерация это плохо, ни к чему хорошему в серии это ни привело.

4
Избранный Иноса

Навыки за счет книг это прикольно. Еще б учителей, как в готике. Но города как Солитьюд...как Вайтран. В такие-то годы. Видишь эти деревни и думаешь - не верю! Когда ж беседка сделает реально большие города. Размером с Новиград. Все равно людей куча, беседка разрослась конкретно. Пусть все эти нахлебники работают.

3
Fatum Sibir

Инновации родом из прошлого десятилетия, на движке моего детства.

5090 на средних хоть потянет?

3
Rolento

понятно, старфилд 2 в средневековье

3
Imnogamer

Продолжение культовой части Элдэр Скроллс. Так-то Старфилд возник аппендиксом, в годы, когда компания решила пофантазировать пробуя нечто для них относительно новое.

1
WarCraf4er

Ну всё, Хай Рок и Хаммерфелл

2
TheNikolay00

Выпученные глаза шизофреников будут?

2
Destroited

Тех шизофреников кто это купит после ошеломляющего успеха старфилда да.

0
00Leviafan

Так упрощённая система прокачки уже не радует , снова песочница для детей от 8 лет будет

2
Пользователь ВКонтакте

Система поселений: Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя.
еее поселения, градострой, только несколько сотен часов на это уйдет // Михаил Майоров

1
Imnogamer

В Четвёрочке этого реализация очень понравилась.

-2
jax baron

и хорошо что вернут - я там всё время и потратил

-2
Хидео Козлина

Мда, когда выходил Скайрим в 2011, я даже и представить себе не мог, что даже в 2024 году еще не будет продолжения..но оно и понятно, зажирели, постарели, мотивация снизилась, лучше продукт сделать, чем хорошую игру

1
Imnogamer

Ты как-то противоречишь несколько. Хотели бы делать низкосортные продукты, поставили бы на конвейер и доили бы серию - что им мешало? Да и потом, Скай столько выдержал в топах благодаря усилиям тысяч и тысяч мододелов. На этом фоне тем более, клепать конвейер - дело такое себе. Пускай лучше делают качественно, талантливо и долго, чем как Старфилд. Ну, а насчёт постарели - тут ты прав. Охренеть сколько воды за это время утекло. Четырнадцать лет уже в следующем году Скаю будет. А продолжение ещё неизвестно даже когда ждать. Лет через три-пять - минимум.

0
XalimoV

Звучит пока логично и реализуемо.

0
Lazy Mutton
Без загрузочных экранов в городах: Bethesda планирует устранить загрузочные экраны при входе в города, общее количество которых, по данным утечки, составит 12–13. При этом они будут размером с Солитюд или Вайтран.

Да ну? Беседа и без загрузочных экранов?

0
XalimoV

Ну про загрузки при заходе в дома тут ничего не сказанно.)

Так что не переживай будут.

0
-zotik-
0
AlexFoRestor

Да ну, неужели без загрузочных экранов?

0
Imnogamer

Сомнительно. Двигло же то же.) Да и пофиг на это, если честно.

0
Sir Walter Imnogamer

Модеры уже открывали города. Так что все реализуемо. Главное чтобы Беседка оптимизировала это в движке. Но думаю обновление движка будет. Хотя им пора новый движок делать или юзать те что в наличии. хз

0
Imnogamer Sir Walter

Этот движок, что мне нравится, очень для модов хорош и моддерами изучен. Надо им его допиливать, норм допиливать и можно за это не беспокоиться.

1
Most ancient

"исследования процедурно генерируемых островов и подземелий", если это правда, то всё, эту игру можно хоронить уже сейчас!

0
BigusDickus

бесшовный мир и транспорт на движке беседки - а можно не надо?

0
Пользователь ВКонтакте

там митинг протест у них. им не разрешают работать на дому. такчто я быстрее хл3 дождусь // Вячеслав Манаков

0
Саша Борцов

от фразы "процедурно генерируемых" становится напряжно....

0
Tank5553

И выйдет игра в 2034 году.

0
icechoppers

Это не города, а поселения городского типа с такими размерами, вот где показывали видео города скайрима на 5-м Unreal там да, города.)

0
Пользователь ВКонтакте

Выпускать 6 свитки на движке морровинда это уже как-то не спортивно // Сергей Иванов

-1
Пользователь ВКонтакте

Ждём Морровинд на движке Скайрима. // Александр Феоктистов

-2
Пользователь ВКонтакте

это оскорбление но все схвают. старфилд же схавали // Вячеслав Манаков

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

он и так на одном движке))) хотя когда вышел скайрим я растроился. графика шлак была. в обливионе красочней было особенно вид эбонитового оружия. но в переиздании скайрим похорошел // Вячеслав Манаков

0
WarCraf4er
Также сообщается, что музыку для игры пишет Инон Зур

А вот это не очень хорошо. Ничего против Зура не имею, но как по мне, никто не заменит Акиру Ямаоку

-2
Sir Walter

Ты о чем наркоман?
Джереми Соул должен был быть. Но его отменили, а беседка не стал даже разбираться.
Инон Зур классный, но все же ТЕС это Соул.

3
demon33251

Они опять колупать собрались , свой древний, багованный кусок кода .

-2
Mr_Diablo0

Судя по комментарием, здешние "комментаторы" отрабатывают хейт-повестку на 100%

-4
Imnogamer

Хейт-повестку чего? То, что должно выйти, выйдет через лет пять. Сейчас-то чего таким пердаки рвать.)

0
Mr_Diablo0 Imnogamer

В сторону компании тоже идет активно хейт-повестка

-1
Imnogamer Mr_Diablo0

Старфилд это на них навлёк.

2
Matavashi Mr_Diablo0

Заслуженно

2
Mr_Diablo0 Imnogamer

Прикол в том, что только 2 типа людей начали хейт игры
1- сонибои (Старфилд эксклюзив)
2- Так называемые зеленые шреки (на релизе и по-моему сейчас нет ни одной технологии от nvidia, так еще и их видеокарты хуже работают по сравнению с амд)

-2