Свежая утечка The Elder Scrolls 6 раскрывает новый масштаб игры и необычные механики

До сих пор официальных новостей об ожидаемой The Elder Scrolls 6 практически не поступало от разработчиков. Зато вокруг игры все чаще появляются слухи и утечки разной достоверности, которые по первым признакам выглядят достаточно правдоподобно. На этот раз утечки была размещена на форуме 4chan, где анонимный пользователь рассказал интересные факты о разработке новой части The Elder Scrolls.
Хотя достоверность таких утечек всегда вызывает сомнения, некоторые детали звучат интригующе и дают представление о возможных направлениях, в которых движется Bethesda. По данным источника, рабочее название проекта — Highfell. Игра находится на стадии раннего предрелизного прототипирования (pre-alpha). Основная команда разработчиков, завершив работу над Starfield, переключилась на создание TES 6. Утверждается, что Bethesda снова переработала движок Creation Engine, а сама разработка идет без четких дизайн-документов, что предполагает высокую гибкость подхода, но также указывает на ранний этап работы.
Основные особенности игры, согласно озвученной информации:
- Две провинции на одной карте: Впервые в серии игроки смогут исследовать сразу два региона Тамриэля. Пока не уточняется, какие именно, но это станет "фишкой" игры.
- Морские приключения и пиратская тематика: Судя по утечке, TES 6 предложит механику мореплавания, включая строительство кораблей, исследования процедурно генерируемых островов и подземелий.
- Система поселений: Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя.
- Без загрузочных экранов в городах: Bethesda планирует устранить загрузочные экраны при входе в города, общее количество которых, по данным утечки, составит 12–13. При этом они будут размером с Солитюд или Вайтран.
- Упрощенная система прокачки: В новой части Bethesda сосредоточится на минимизации интерфейсов и чисел. Классы и звёздные знаки убраны, а характеристики персонажа будут улучшаться за счёт игрового опыта (например, магия усиливается при частом использовании заклинаний). Получение навыков связано с книгами и мини-играми.
Также сообщается, что музыку для игры пишет Инон Зур, известный своими работами над Starfield и серией Fallout, а игровым директором остается Тодд Говард. Что касается платформ, TES 6 планируется как эксклюзив для Xbox и PC, хотя в дальнейшем возможен выход на PlayStation через какое-то время.
Bethesda пока не дала официальных комментариев по поводу этих слухов, и многое из описанного может измениться к моменту релиза. Однако информация указывает на амбициозные планы студии по расширению механик и преодолению критики, связанной с загрузочными экранами.
Калфилд уже забыли) новый шедевр пилят
А зачем останавливаться на достигнутом!? ))))
Нужно больше игр шедевральных))
Калфилда дальше пилить будут ))
Эмм то бишь как оно и было в Скайриме?
Тут имелось ввиду количество маны. Наверное.
Как это было в других частях до Скайрима.
Помню Тодд Говард говорил что для ТЕС 6 будет ждать революцию в железе, чтобы можно было каждое дерево срубить на карте, а потом вышла зельда ботв на свитч
во во
Вы не понимаете, Тодд делает некст дженерейшн, который джаст воркс
Кароче их ничему не научил Старфилд, пооохер дальше клепаем процедурщину однообразную.
Пока не увидим, не оценим. Очень рано про всё это балякать. Я думаю, что на примере Старфилда они не могли своих ошибок не учесть. Слишком много ушат на них вылили. Да и сам Старфилд не очень-то популярен в итоге.
Да мне кажется Тодд уже устал, ему лень всем этим заниматься, плюс все олды ушли из студии.
Процедурщину они использовали во всех играх до. В Обле например все что было за городом было процедурное.
Ну, посмотрим. Для нас главное дожить в состоянии поиграть.
Слишком мало вылили на этого звиздабола, начиная с облы этому балаболу веры нет, ему бы в политику, там таких обещаторов любят
Исследуй, строй... имей Geforce rtx 4080, 4090 .
смотря когда выйдет для 2028 4080 норм для такого времени
Вместо 1000 планет 1000 пещер это уникальные механики ахах
Ты Облу вспомни. Там пещеры тоже однотипные были и их "разнообразие" и размеры(вроде б, уже и не помню) зависело от уровня. Это Готика в своё время славилась рукотворной расстановкой игромира и хэндмэйд дизайном. А, что Обла, что Скай, что Морр, что Старфилд, что Фоллычи - множество однотипных строений/локаций - относительно ввиду немаленькой основной локации. Я думаю, что до Тоддика недовольства по этой части уже наконец-таки дошли.)) Скорей всего будет огромная карта с меньшим, чем обычно количеством данжёнов и всё.))
Ну пещеры были ручные, просто их делали в последний момент в сжатые сроки один человек вот и получилась такая фигня. Впрочем вся местность за городом в Обле процедурка немного после напильником доделанная.
Это понятно, что вручную. Их просто много понатыкали. И, все они боль-менее одинаковы. Т.е. копи-пэйст. А, горы/холмы/овраги/положение деревьев и растительности на основной большой карте - разумеется, "процедурка".
Ну в Скайриме их тоже много , только они куда интерестнее и уникальней.
Да, потому что выводы были сделаны. И, технологии на месте всё же не стоят.)
Всё ясно... По TES можно уже заранее заказывать заупокойную в святилище Аркея...
Но звучит пока прикольно. Правда вот этот вот тренд в упрощение всего мне не нравится. О каких числах говорится, если в Скайриме было простое дерево прокачки?
Это как это впервые, как же Daggerfall?
Если это все правда, тогда ждем Хай-Рок и Хаммерфелл. А вот процедурная генерация это плохо, ни к чему хорошему в серии это ни привело.
Навыки за счет книг это прикольно. Еще б учителей, как в готике. Но города как Солитьюд...как Вайтран. В такие-то годы. Видишь эти деревни и думаешь - не верю! Когда ж беседка сделает реально большие города. Размером с Новиград. Все равно людей куча, беседка разрослась конкретно. Пусть все эти нахлебники работают.
Инновации родом из прошлого десятилетия, на движке моего детства.
5090 на средних хоть потянет?
понятно, старфилд 2 в средневековье
Продолжение культовой части Элдэр Скроллс. Так-то Старфилд возник аппендиксом, в годы, когда компания решила пофантазировать пробуя нечто для них относительно новое.
Ну всё, Хай Рок и Хаммерфелл
Выпученные глаза шизофреников будут?
Тех шизофреников кто это купит после ошеломляющего успеха старфилда да.
Так упрощённая система прокачки уже не радует , снова песочница для детей от 8 лет будет
Система поселений: Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя.
еее поселения, градострой, только несколько сотен часов на это уйдет // Михаил Майоров
В Четвёрочке этого реализация очень понравилась.
и хорошо что вернут - я там всё время и потратил
Мда, когда выходил Скайрим в 2011, я даже и представить себе не мог, что даже в 2024 году еще не будет продолжения..но оно и понятно, зажирели, постарели, мотивация снизилась, лучше продукт сделать, чем хорошую игру
Ты как-то противоречишь несколько. Хотели бы делать низкосортные продукты, поставили бы на конвейер и доили бы серию - что им мешало? Да и потом, Скай столько выдержал в топах благодаря усилиям тысяч и тысяч мододелов. На этом фоне тем более, клепать конвейер - дело такое себе. Пускай лучше делают качественно, талантливо и долго, чем как Старфилд. Ну, а насчёт постарели - тут ты прав. Охренеть сколько воды за это время утекло. Четырнадцать лет уже в следующем году Скаю будет. А продолжение ещё неизвестно даже когда ждать. Лет через три-пять - минимум.
Звучит пока логично и реализуемо.
Да ну? Беседа и без загрузочных экранов?
Ну про загрузки при заходе в дома тут ничего не сказанно.)
Так что не переживай будут.
Да ну, неужели без загрузочных экранов?
Сомнительно. Двигло же то же.) Да и пофиг на это, если честно.
Модеры уже открывали города. Так что все реализуемо. Главное чтобы Беседка оптимизировала это в движке. Но думаю обновление движка будет. Хотя им пора новый движок делать или юзать те что в наличии. хз
Этот движок, что мне нравится, очень для модов хорош и моддерами изучен. Надо им его допиливать, норм допиливать и можно за это не беспокоиться.
"исследования процедурно генерируемых островов и подземелий", если это правда, то всё, эту игру можно хоронить уже сейчас!
бесшовный мир и транспорт на движке беседки - а можно не надо?
там митинг протест у них. им не разрешают работать на дому. такчто я быстрее хл3 дождусь // Вячеслав Манаков
от фразы "процедурно генерируемых" становится напряжно....
И выйдет игра в 2034 году.
Это не города, а поселения городского типа с такими размерами, вот где показывали видео города скайрима на 5-м Unreal там да, города.)
Выпускать 6 свитки на движке морровинда это уже как-то не спортивно // Сергей Иванов
Ждём Морровинд на движке Скайрима. // Александр Феоктистов
это оскорбление но все схвают. старфилд же схавали // Вячеслав Манаков
он и так на одном движке))) хотя когда вышел скайрим я растроился. графика шлак была. в обливионе красочней было особенно вид эбонитового оружия. но в переиздании скайрим похорошел // Вячеслав Манаков
А вот это не очень хорошо. Ничего против Зура не имею, но как по мне, никто не заменит Акиру Ямаоку
Ты о чем наркоман?
Джереми Соул должен был быть. Но его отменили, а беседка не стал даже разбираться.
Инон Зур классный, но все же ТЕС это Соул.
Они опять колупать собрались , свой древний, багованный кусок кода .
Судя по комментарием, здешние "комментаторы" отрабатывают хейт-повестку на 100%
Хейт-повестку чего? То, что должно выйти, выйдет через лет пять. Сейчас-то чего таким пердаки рвать.)
В сторону компании тоже идет активно хейт-повестка
Старфилд это на них навлёк.
Заслуженно
Прикол в том, что только 2 типа людей начали хейт игры
1- сонибои (Старфилд эксклюзив)
2- Так называемые зеленые шреки (на релизе и по-моему сейчас нет ни одной технологии от nvidia, так еще и их видеокарты хуже работают по сравнению с амд)