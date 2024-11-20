Свежая утечка The Elder Scrolls 6 раскрывает новый масштаб игры и необычные механики

До сих пор официальных новостей об ожидаемой The Elder Scrolls 6 практически не поступало от разработчиков. Зато вокруг игры все чаще появляются слухи и утечки разной достоверности, которые по первым признакам выглядят достаточно правдоподобно. На этот раз утечки была размещена на форуме 4chan, где анонимный пользователь рассказал интересные факты о разработке новой части The Elder Scrolls.

Хотя достоверность таких утечек всегда вызывает сомнения, некоторые детали звучат интригующе и дают представление о возможных направлениях, в которых движется Bethesda. По данным источника, рабочее название проекта — Highfell. Игра находится на стадии раннего предрелизного прототипирования (pre-alpha). Основная команда разработчиков, завершив работу над Starfield, переключилась на создание TES 6. Утверждается, что Bethesda снова переработала движок Creation Engine, а сама разработка идет без четких дизайн-документов, что предполагает высокую гибкость подхода, но также указывает на ранний этап работы.

Основные особенности игры, согласно озвученной информации:

Две провинции на одной карте: Впервые в серии игроки смогут исследовать сразу два региона Тамриэля. Пока не уточняется, какие именно, но это станет "фишкой" игры.

Впервые в серии игроки смогут исследовать сразу два региона Тамриэля. Пока не уточняется, какие именно, но это станет "фишкой" игры. Морские приключения и пиратская тематика: Судя по утечке, TES 6 предложит механику мореплавания, включая строительство кораблей, исследования процедурно генерируемых островов и подземелий.

Судя по утечке, TES 6 предложит механику мореплавания, включая строительство кораблей, исследования процедурно генерируемых островов и подземелий. Система поселений: Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя.

Вернется механика управления поселениями, знакомая по Fallout 4, где игроки смогут развивать деревни и даже выступать в роли лорда или правителя. Без загрузочных экранов в городах: Bethesda планирует устранить загрузочные экраны при входе в города, общее количество которых, по данным утечки, составит 12–13. При этом они будут размером с Солитюд или Вайтран.

Bethesda планирует устранить загрузочные экраны при входе в города, общее количество которых, по данным утечки, составит 12–13. При этом они будут размером с Солитюд или Вайтран. Упрощенная система прокачки: В новой части Bethesda сосредоточится на минимизации интерфейсов и чисел. Классы и звёздные знаки убраны, а характеристики персонажа будут улучшаться за счёт игрового опыта (например, магия усиливается при частом использовании заклинаний). Получение навыков связано с книгами и мини-играми.

Также сообщается, что музыку для игры пишет Инон Зур, известный своими работами над Starfield и серией Fallout, а игровым директором остается Тодд Говард. Что касается платформ, TES 6 планируется как эксклюзив для Xbox и PC, хотя в дальнейшем возможен выход на PlayStation через какое-то время.

Bethesda пока не дала официальных комментариев по поводу этих слухов, и многое из описанного может измениться к моменту релиза. Однако информация указывает на амбициозные планы студии по расширению механик и преодолению критики, связанной с загрузочными экранами.