"Тамриэль никогда не забудет": ушел из жизни один из отцов культовой серии The Elder Scrolls

Сегодня в игровой индустрии наблюдается настоящей траур. Как стало известно, этим утром не стало одного из отцов всего жанра RPG, которым мы его сейчас знаем спустя десятилетия эволюции. С миром простился Джулиан ЛеФэй — один из ключевых архитекторов культовой серии The Elder Scrolls.

Он скончался в 59 лет после тяжелой борьбы с раком, который перешёл в терминальную стадию. ЛеФэй был техническим директором и сооснователем студии OnceLost Games, где занимался разработкой проекта The Wayward Realms. Однако главным достижением его карьеры навсегда останутся первые части The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall, благодаря которым жанр открытых ролевых игр получил прочный фундамент.

В честь Джулиана в лоре серии даже появился бог Джулианос — один из девяти божеств Сиродила. Его творческое наследие оказало глубокое влияние на развитие игровой индустрии, задав стандарты свободы выбора и масштабных игровых миров. Несмотря на утрату, разработчики OnceLost Games заверяют, что работа над The Wayward Realms продолжится в полном соответствии с видением ЛеФэя — его идеи тщательно документированы и служат ориентиром для команды.

Что касается самой серии The Elder Scrolls - она продолжает жить и развиваться. На сегодняшний день Skyrim остается одной из самых популярных игр в жанре RPG, The Elder Scrolls Online стабильно расширяется, а долгожданная The Elder Scrolls 6 всё ещё находится в разработке, сохраняя дух и традиции, заложенные её великим основателем.