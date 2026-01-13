TES 6 и Fallout 5 в опасности? По словам бывшего ведущего художника Bethesda в компании наблюдается "утечка мозгов"

У бывшего ведущего художника Bethesda Нейта Пуркипайла состоялось интервью, в котором он поделился мнением о текущей ситуации в студии и причинах своего ухода.

На вопрос о возможной утечке мозгов он ответил, что этот процесс действительно произошел, и многие опытные разработчики покинули компанию. Пуркипайл отметил, что во время его работы в студии сотрудники часто оставались там надолго - обычно больше десяти лет.

Однако если сравнить состав команды, создававшей The Elder Scrolls 5: Skyrim, с нынешним, то разница будет очевидной. По его словам, формирование новой слаженной команды - процесс длительный, и надежды на успех связаны именно с новым поколением разработчиков.

Художник также высказал мнение, что команды, работающие над The Elder Scrolls 6 и Fallout 5, находятся в непростой ситуации из-за чрезвычайно высоких ожиданий фанатов. Эта напряженная атмосфера стала одной из причин его собственного решения покинуть Bethesda. По его мнению, превзойти Skyrim, который считается одной из величайших игр в истории, им будет крайне трудно.

Пуркипайл надеется, что новые проекты окажутся отличными, но предупредил, что даже если они будут так же хороши, как Skyrim, это не спасет их от волны критики и негативных комментариев в интернете, включая угрозы в адрес разработчиков.