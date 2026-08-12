The Elder Scrolls 6 может получить подзаголовок Sentinel - фанаты разгадывают намёк главы Xbox

Глава Xbox Аша Шарма накануне подогрела интерес к The Elder Scrolls 6, рассказав, что лично увидела живой показ игры. При этом она назвала проект **The Elder Scrolls VI: **********, заменив подзаголовок восемью звёздочками.
Именно это заставило поклонников начать искать возможное название. Если количество звёзд действительно соответствует числу символов в подзаголовке, появляется несколько любопытных вариантов.
Главный кандидат сейчас — Sentinel. Это восемь букв и название крупного города редгардов на северо-западе Хаммерфелла. Регион уже давно считается одним из наиболее вероятных мест действия The Elder Scrolls 6, поэтому такой вариант выглядит вполне логично.
Другой вариант — Dominion, что может намекать на сюжет, связанный с Альдмерским Доминионом. Также поклонники вспоминают Balfiera — остров в центре залива Илиак.
При этом загадка из восьми символов может исключить некоторые старые теории. Например, Hammerfell состоит из десяти букв, а High Rock — из девяти символов с учётом пробела.
Ну и, несмотря на подходящую длину, вариант Skyrim 2 фанатам уже предлагают отбросить. Bethesda вряд ли станет возвращаться к названию Skyrim для очередной номерной части, особенно учитывая огромное количество ещё не исследованных регионов Тамриэля.
Пока всё это остаётся исключительно фанатскими теориями. Bethesda официально подзаголовок The Elder Scrolls 6 не раскрывала, а до релиза, судя по последним сообщениям, может пройти ещё как минимум два года. Но после восьми лет ожидания фанатам, похоже, остаётся считать даже звёздочки.
я понимаю блогерки ради монетезации с ютуба пили бесконечные разборы загадок горы чилиад в гта 5 годами но тут зачем жопные баребухи рвут ради какого то сраного названия и в какой локе будет игра ?
Жду с нетепрпением ие TES VI
Ждем TES 6, но готовимся к Starfield 2 с декорациями Хаммерфелла