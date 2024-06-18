The Elder Scrolls 6 может повторить судьбу скандальной Starfield, ведь разработчики не собираются менять движок игры

Одной из ключевых проблем последней масштабной ролевой игры от студии Bethesda Softworks стал устаревший движок. Несмотря на все попытки его обновить, он использовался в Starfield. В результате игра разочаровала многих геймеров постоянными загрузками и многочисленными техническими сбоями. Спустя десять месяцев после релиза стало ясно, что исправить эти проблемы обычными патчами невозможно, так как они глубоко интегрированы в движок. Весьма печальная судьба Starfield может постигнуть и ожидаемое продолжение серии The Elder Scrolls.

Геймдизайнер проекта и руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в недавнем публичном выступлении затронул технологическую составляющую The Elder Scrolls 6. Разработчик отметил, что новая RPG всё ещё находится на ранней стадии разработки, и он пока не готов делиться конкретными деталями. Тем не менее, уже сейчас он может заверить игроков, что игра будет построена на фирменном движке студии Bethesda.

Для новой The Elder Scrolls используется модифицированная версия движка, применённого в Starfield. По словам Тодда Говарда, разработчиков устраивает функционал движка и его возможности, поэтому они не планируют его менять. Тем не менее, работа над его улучшением ведётся, и команда стремится совершить "технологический скачок" в возможностях Creation Engine 2. Также разработчики намерены улучшить внутренние инструменты, чтобы облегчить создание проекта.

Как заявленные улучшения движка отразятся на финальной версии The Elder Scrolls 6, предсказать сложно. Тодд Говард ещё пару лет назад говорил нечто похожее про Starfield, и результат теперь всем известен. С другой стороны, в этом есть существенный плюс — новая игра останется такой же удобной для создания пользовательских модификаций.