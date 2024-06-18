The Elder Scrolls 6 может повторить судьбу скандальной Starfield, ведь разработчики не собираются менять движок игры

Одной из ключевых проблем последней масштабной ролевой игры от студии Bethesda Softworks стал устаревший движок. Несмотря на все попытки его обновить, он использовался в Starfield. В результате игра разочаровала многих геймеров постоянными загрузками и многочисленными техническими сбоями. Спустя десять месяцев после релиза стало ясно, что исправить эти проблемы обычными патчами невозможно, так как они глубоко интегрированы в движок. Весьма печальная судьба Starfield может постигнуть и ожидаемое продолжение серии The Elder Scrolls.
Геймдизайнер проекта и руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в недавнем публичном выступлении затронул технологическую составляющую The Elder Scrolls 6. Разработчик отметил, что новая RPG всё ещё находится на ранней стадии разработки, и он пока не готов делиться конкретными деталями. Тем не менее, уже сейчас он может заверить игроков, что игра будет построена на фирменном движке студии Bethesda.
Для новой The Elder Scrolls используется модифицированная версия движка, применённого в Starfield. По словам Тодда Говарда, разработчиков устраивает функционал движка и его возможности, поэтому они не планируют его менять. Тем не менее, работа над его улучшением ведётся, и команда стремится совершить "технологический скачок" в возможностях Creation Engine 2. Также разработчики намерены улучшить внутренние инструменты, чтобы облегчить создание проекта.
Как заявленные улучшения движка отразятся на финальной версии The Elder Scrolls 6, предсказать сложно. Тодд Говард ещё пару лет назад говорил нечто похожее про Starfield, и результат теперь всем известен. С другой стороны, в этом есть существенный плюс — новая игра останется такой же удобной для создания пользовательских модификаций.
Да впринципе пофиг, тут не космос, уж в таверну можно загрузку потерпеть. Главное мир, боевка, прокачка и квесты.
Загрузка в таверну, это прошлый век совсем, а когда игра выйдет, то вообще смехом будет.
Там главная проблема не движок игры, а шарлатан Тодд Говард, который студию ведет в никуда. Ему давно пора на пенсию. Пусть более молодые ребята, с новыми идеями, берут все в свои руки.
Новые идеи не всегда к лучшему для примера dragon age из старых разработчиков не кого не осталось и вот во что превратилась эта франшиза.
Одно дело когда старый разработчик действительно талантливый умеет делать игры и другое когда разработчик заработал себе репутацию за счет удачи и других людей. Тодд Говард как Златопуст Локонс из Гарри Поттера. После Старфилда я бы в отставку подал от позора. Вы представьте что какой нибудь Кодзима выпустил бы такую ***ню. Да его бы сожгли на костре (фигуративно конечно).
Движок-то может и хороший, модеры по крайней мере умеют с ним работать, а вот команда Тодда явно нет.
5% за анрил жмотятся.
При чем тут жмотятся? На анриле нужно уметь работать. Если студия всю жизнь работала с одним движком, то очень трудно переключиться на другой. Тут проще уволить старую и нанять новую студию.
Да какую всю жизнь? Там сто раз уже люди поменялись в составе команд разработки.
Не совсем понял в чем новость если это обговаривалось еще до выхода Старфилда.
Как раз на нем они и обкатывали движок, который и в Крученых свитках будут использовать.
Ну я скорее рад от UE4,5 меня уже подташнивает.
Они этот движок обкатали ещё на муре-в-винт. Проблема в том, что движок старый, и сколько на него свистелок не прикручивай, работает он в нынешних условиях плохо // Александр Ковалёв
Ну технически как и все движки , почти у всех растут ноги из первого Quake и например в Source 2 можно найти стоки кода из него.
Тут больше движок подгоняется под задачи.
Например опять же the outer worlds был на UE4 по формуле игр беседки, и он был с кучей загрузок но при этом без преимуществ движка беседки в виде хорошей физики или огромного количества деталей, симуляции жизни.
Если подташнивает от UE4,5 есть альтернатива - Cry Engine
Технически альтернатив дофига многие разрабы делают на своих, просто в последние годы UE стал слишком распространен и с ним походу мало кто может работать. В итоге я вижу одни и те же шаблоны, одни и те же проблемы и завышенные требования при не самой лучшей картинке.
Плохому танцору...
Ну и флаг (белый) этой игре в руки. Пусть хоронят серию и студию вместе с ней. Давно пора от таких стариков избавляться, которые долбятся в стенку и ничего вокруг себя не видят.
Если свитки выйдут года через 3-4, то забавно будет посмотреть и сравнить графически и общую работоспособность с The Witcher 4.
У редов движок еще хуже чем у беседки плюс они они такие же рукожопые в тех плане))
У них вроде Unreal 5 будет в 4 части.
Если так то норм, хотя я уверен они его не обуздают раз свой толком не смогли
Двигло эпохи моровинда. Стабильность епта
Вижу, что фанаты модов для движка Тодда против перехода. Они готовы терпеть низкий FPS, визуальные баги, частые загрузки, плохую анимацию и прочее.
Такое же го**о как и скайрим будет, ток графоний получше и оптимизация похуже.
Концепция беседки "вот тебе песочница развлекайся сам как хочешь" была актуальна и интересна во времена Морровинда, а сейчас уже другой подход к геймдеву.
Rdr 2, GTA 5 - передают привет.
ЗДРААСЬТИ, вообще другие игры - обе про крутейший сюжет и персонажей, грамотно поставленные сцены и диалоги и все такое. Там не надо читать миллион записок и бегать по унылым пустым локациям и собирать кучу бесполезного лута.
Там потрясающе поставленные миссии, похожие на серии сериала.
А у беседки просто интерактивная книжка и унылая бродилка.
Ну не знаю, я вроде не особо требователен к графону, тот же Скайрим с парой модов мне вполне заходит, но в Старфилд пробовал поиграть и ужасно не понравилось, в том числе и из-за графического оформления локаций ( хотя это не единственная причина). Но может дело не в самом движке, а в тот как его используют. Будем смотреть вообщем, надеюсь на что-то более менее годное, т.к. любитель этого жанра и мира свитков тоже.
В смысле на ранней стадии разработки, а чем они занимались 13 лет? И дело тут не в движке вовсе, дело в интересных квестах, реиграбельном геймплее и так далее, у игры старфилд с этим явно проблемы. Пустая неинтересная игра.
А они его и не меняли. Циферка 2 в названии ровном счетом ничего не изменила
Пусть этот движок не идеален, зато дружелюбен к мододелам. Именно благодаря этому мы можем наслаждаться огромными количеством модов на игры Беседки, которые позволяют все настроить на свой вкус. А без модов это были бы игры на разок-другой, не более