The Elder Scrolls 6 не пострадал от увольнений Xbox - Bethesda уверяет, что разработка идёт по плану

Несмотря на масштабные сокращения внутри Xbox, разработка одной из самых ожидаемых RPG Bethesda, The Elder Scrolls 6, якобы продолжается по прежнему плану. Представители студии заявили, что дорожная карта проекта не изменилась и производство игры идёт без серьёзных корректировок.

Информацию о состоянии разработки Bethesda раскрыла в ответ на вопрос YouTube-блогера MrMattyPlays, который поинтересовался, сказались ли недавние увольнения сотрудников Xbox, Bethesda и Activision Blizzard на создании новой части The Elder Scrolls. В компании коротко ответили, что «план разработки не изменился».

При этом среди фанатов остаются опасения. Ранее сообщалось, что некоторые нынешние и бывшие сотрудники Bethesda переживают из-за возможных задержек, увеличения нагрузки на оставшихся разработчиков и возможного привлечения большего числа сторонних специалистов.

Поводом для беспокойства стали масштабные изменения внутри Xbox: компания сократила около 1600 сотрудников и пересматривает структуру своих игровых подразделений. Bethesda также оказалась среди студий, которых затронули эти решения.

Официально Bethesda продолжает настаивать, что The Elder Scrolls 6 движется согласно первоначальному графику. Однако подробностей о сроках выхода или новых материалах по игре пока нет — проект, впервые представленный ещё в 2018 году, всё ещё остаётся одним из самых загадочных релизов компании.