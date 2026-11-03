The Elder Scrolls 6 официально получила подзаголовок Sentinel - Bethesda показала логотип игры

Bethesda Game Studios официально раскрыла подзаголовок The Elder Scrolls 6. Продолжение Skyrim получило название The Elder Scrolls 6: Sentinel. Вместе с ним разработчики представили логотип игры. Анонс состоялся в видеообращении Тодда Говарда, приуроченном к 40-летию Bethesda.

Подтверждение последовало после недавней утечки, которая оказалась верной. Ещё летом генеральный директор Xbox Аша Шарма получила возможность ознакомиться с демонстрацией The Elder Scrolls 6 и оставила в своём сообщении подсказку о подзаголовке: вместо него она использовала восемь звёздочек. Теперь стало понятно, что каждая из них соответствовала одной букве в слове Sentinel.

Sentinel — город в провинции Хаммерфелл на континенте Тамриэль, где разворачиваются события серии The Elder Scrolls. Он расположен на северо-западном побережье, рядом с заливом Илиак. Сама провинция находится к западу от Сиродила, знакомого игрокам по Oblivion, и к юго-западу от Скайрима. На севере Хаммерфелл граничит с Хай-Роком.

The Elder Scrolls 6 впервые представили ещё в 2018 году, однако с тех пор Bethesda почти не делилась подробностями проекта. Новые название и логотип стали первым заметным обновлением информации об игре за долгое время. При этом до релиза, судя по имеющимся сведениям, остаётся как минимум ещё пара лет.

Пока неизвестно и то, выйдет ли игра на PlayStation. Новое руководство Microsoft уделяет больше внимания консольным эксклюзивам, поэтому The Elder Scrolls 6 может стать одним из главных проектов, способных привлечь игроков к экосистеме Xbox. Следующая возможность узнать больше об игре может появиться на июньской презентации Xbox Showcase в 2027 году.