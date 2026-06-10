The Elder Scrolls VI отмечает 8-летие анонса - дата выхода всё ещё остаётся тайной

Сегодня, 10 июня 2026 года, исполнилось ровно восемь лет с момента официального анонса The Elder Scrolls VI. Игра была представлена Bethesda на выставке E3 2018 коротким тизером продолжительностью менее минуты, который лишь подтвердил существование проекта без каких-либо подробностей.

За прошедшее время прошло 2922 дня, однако Bethesda до сих пор не показала полноценный геймплей, не раскрыла место действия игры и не назвала даже примерные сроки релиза. После анонса студия сосредоточила основные силы на разработке Starfield, а The Elder Scrolls VI долгие годы оставалась на стадии предварительного производства.

Недавно глава Bethesda Game Studios Todd Howard сообщил, что разработка проекта «продвигается очень хорошо» и что большая часть студии уже работает над новой частью культовой серии. Тем не менее конкретных сроков выхода по-прежнему нет.

Особенно символично, что восьмая годовщина анонса совпала с очередным отсутствием игры на крупных летних презентациях. Ни Summer Game Fest 2026, ни Xbox Games Showcase 2026 не принесли фанатам новых кадров или подробностей, что вновь вызвало волну шуток и разочарования в сообществе.

Напомним, что предыдущая номерная часть серии — The Elder Scrolls V: Skyrim — вышла ещё в 2011 году. Таким образом, между релизом Skyrim и сегодняшним днём прошло уже почти пятнадцать лет, а между анонсом The Elder Scrolls VI и настоящим моментом — ровно восемь лет.