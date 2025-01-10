The Elder Scrolls VI установила новый антирекорд в глазах фанатов, ждущих выхода игры

Для поклонников серии The Elder Scrolls это горько-сладкое напоминание о тех временах. Анонс The Elder Scrolls 6 стал таким же древним, как и Skyrim, когда сиквел был впервые анонсирован. И с тех пор Bethesda поделилась минимумом информации.
По данным одного наблюдательного пользователя Reddit, с момента анонса игры прошло 2404 дня - то есть, между официальным анонсом игры и сегодняшним днем прошло больше времени, чем между предыдущей игрой франшизы (Skyrim, вышедшей 11 ноября 2011 года) и анонсом The Elder Scrolls 6.
Тогда фанаты с радостью встретили хорошо знакомые барабаны, возвестившие о выходе короткого тизер-трейлера, в котором был показан фэнтезийный пейзаж и логотип The Elder Scrolls 6. Но восторг от анонса быстро сменился разочарованием: годы шли, а новой информации и превью не появлялось. С тех пор Bethesda давала лишь единичные комментарии о проекте.
В августе 2023 года студия подтвердила, что игра вступила в раннюю стадию разработки, а в марте 2024 года было упомянуто о первых тестовых версиях. Правда, желанные подробности отсутствуют.
В июне 2024 года в честь шестилетия со дня анонса Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios, признал, что ожидание сильно затянулось: «О, ничего себе, сколько времени прошло». На тот момент он все еще занимался Starfield и Indiana Jones and the Great Circle.
Сколько еще ждать, пока неизвестно. Кроме того, остается вопрос о том, на каких платформах выйдет игра, учитывая, что Bethesda принадлежит Microsoft. В документах, полученных в ходе судебного разбирательства по делу поглощения Activision Blizzard, сообщалось, что американская компания планирует выпустить продолжение ролевой саги только на PC и Xbox, как и Starfield от той же студии. Впрочем, с тех пор ситуация сильно изменилась, и сейчас Microsoft активно продвигает свои игры на PlayStation 5. Так что поживем - увидим. В 2023 году ходили слухи, что The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше чем через пять лет.
У разрабов есть флагманская серия игр с десятками миллионами фанов, которая выходила почти 15 лет назад, но разрабы такие, а давайте сделаем свой типа масс эффект никому не нужный с кучей пустых планеток, а свитки подождут. Странная логика зарабатывания денег.
а в альтернативной всегленной где уже гже вышел тес 6 и через год выходит фоллаут 5 играки такие - хватит доить старые серии, тесы, ассаины, калофдути надоело, ультима 20 сделайте уже чета новое. пек-пек
Это просто один старичок так сильно космос хотел вот и получили)
Они прогревают донатеров в TES Online. И пока это приносит бабосы TES VI будет лишь на бумаге. Сейчас разработка игры подобного уровня составит от 200 лямов баксов минимум.
TESO зарабатывает деньги. Отдали другой компании свитки и рады. Ну все рады кроме игроков, пусть я например и получил небольшое удовольствие от TESO
7 лет с анонса, жесть
Да как-то уже и не хочется после Старфейла.
Я помню тот самый трейлер где ничего нет. Как же я постарел. Но видя старфилд, ожиданий у меня нет.
Будет обрубок на два города из 5 домов. 0 оптимизации и миллион загрузок.
Фанаты на старых дрожжах конечно будут её дорабатывать, но качественного продукта от них не стоит ждать.
Все прошлые игры кал который оправдали в временных рамках. Сейчас 24 год, такого не будет.
Хотя у нас есть пример сталкер 2 который вышел пустым каркасом и он завоевал признание фантиков.
Есть подозрение, что тес 6 будет ремейком Обливиона с изуродованными персонажами в угоду новой Американской, подчеркну Американской политики. Очень хочу ошибаться но увы.
Через 5 лет
выход еще очень не скоро, игру только начали делать, в лучшем случае в промежутке 2029-2030
а тот анонс на e3 в 2018 году был сделан на скорую руку и для галочки, тогда вообще было затишье и показали чтобы хоть как-то подогреть интерес аудитории
скучнейший старфилд, анонсированный там же, вышел спустя 5 лет...
ждал такую игру 2 года пек-пек
чё за кратер слева? это раккун сити?
позорище современным разрабам,помню еще времена пс1,когда хорошие игры штомповали пачками,потом сега дримкаст которая тоже радовала классными релизами,потом в начале 2000х пк,и много хороших игр каждый год,готика,свидки,дракон эйдж,масс эфект,два мира,фаллаут и т.д.а сейчас какой-то застой,хорошие рпг так вообще выходят раз в 8-10лет,при этом студий с миллиардными бюджетами полным полно!...
Индианой занимались не они а другая студия
Тодд продюсировал Индиану и лично впрягался за проект. При чем тут студия?
Ну он в одиночку делает тес а не сотни человек, я так и знал
Помню-помню как фанаты "дождались"...
Люди вообще понимают что тес 6 только делать начали? какие еще антирекорды, это все равно что сказать что все эти годы там ктото фоллаут 5 делает, нет, они делали старфилд, сейчас начали делать тес 6 потом будут делать фоллаут 5
Мы анонсируем игру, только делать будем другую игру, а потом переиздание другой игры, а потом что то ещё, так а что мы там разве что то ещё собирались делать?
так в этом и смысл что анонсировали разработку тес 6, когда он выйдет тебе никто не говорил. При этом очевидным было что студия занимается разработкой старфилда, кому там вообще этот тес 6 ты предлагаешь сделать, они старфилд закончили и перешли делать другую игру, так индустрия работает всегда, ты из воздуха игру не создашь, для нее команда разрабов нужна. А горят по сути только те кто вообще не представляет как и кто игры делает.
то есть скарим 6 делает таже бригада что и старфилд?