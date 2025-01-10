The Elder Scrolls VI установила новый антирекорд в глазах фанатов, ждущих выхода игры

Для поклонников серии The Elder Scrolls это горько-сладкое напоминание о тех временах. Анонс The Elder Scrolls 6 стал таким же древним, как и Skyrim, когда сиквел был впервые анонсирован. И с тех пор Bethesda поделилась минимумом информации.

По данным одного наблюдательного пользователя Reddit, с момента анонса игры прошло 2404 дня - то есть, между официальным анонсом игры и сегодняшним днем ​​прошло больше времени, чем между предыдущей игрой франшизы (Skyrim, вышедшей 11 ноября 2011 года) и анонсом The Elder Scrolls 6.

Тогда фанаты с радостью встретили хорошо знакомые барабаны, возвестившие о выходе короткого тизер-трейлера, в котором был показан фэнтезийный пейзаж и логотип The Elder Scrolls 6. Но восторг от анонса быстро сменился разочарованием: годы шли, а новой информации и превью не появлялось. С тех пор Bethesda давала лишь единичные комментарии о проекте.

В августе 2023 года студия подтвердила, что игра вступила в раннюю стадию разработки, а в марте 2024 года было упомянуто о первых тестовых версиях. Правда, желанные подробности отсутствуют.

В июне 2024 года в честь шестилетия со дня анонса Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios, признал, что ожидание сильно затянулось: «О, ничего себе, сколько времени прошло». На тот момент он все еще занимался Starfield и Indiana Jones and the Great Circle.

Сколько еще ждать, пока неизвестно. Кроме того, остается вопрос о том, на каких платформах выйдет игра, учитывая, что Bethesda принадлежит Microsoft. В документах, полученных в ходе судебного разбирательства по делу поглощения Activision Blizzard, сообщалось, что американская компания планирует выпустить продолжение ролевой саги только на PC и Xbox, как и Starfield от той же студии. Впрочем, с тех пор ситуация сильно изменилась, и сейчас Microsoft активно продвигает свои игры на PlayStation 5. Так что поживем - увидим. В 2023 году ходили слухи, что The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше чем через пять лет.