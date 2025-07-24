Тодд Говард и студия Bethesda трогательно простились с Джулианом ЛеФэем, который стоял у истоков серии TES

Фотография Тодда Говорда

Вчера для поклонников The Elder Scrolls стал настоящим чёрным днём — стало известно о смерти Джулиана ЛеФэя, одного из главных архитекторов культовой ролевой франшизы и ключевой фигуры в становлении Bethesda как студии. Первыми скорбь выразили фанаты и игроки по всему миру, а сегодня к прощанию присоединились его бывшие коллеги.

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард опубликовал личное послание, в котором назвал ЛеФэя «движущей силой» создания серии The Elder Scrolls и одним из тех, без кого сама Bethesda могла бы не состояться.

Без Джулиана нас бы просто не было. Если вам довелось работать с ним, вы знали, что он — настоящая сила природы, человек, который вдохновлял создавать нечто по-настоящему великое. Его дух и труд будут жить в нашей памяти и в наших играх.

— написал Говард.

В специальном послании от Bethesda, опубликованном с чёрно-белым портретом разработчика, подчеркивается: Джулиан не просто был частью истории — он сам стал её основой. Символично, что в TES есть бог знаний Джулианос — названный в честь ЛеФэя.

Джулиан ЛеФэй присоединился к Bethesda в самом начале 1990-х и принимал ключевое участие в разработке The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall. Позже он стал одним из основателей студии OnceLost Games, где работал над амбициозной ролевой игрой The Wayward Realms, до последнего момента оставаясь творчески активным.

Он вдохновил миллионы игроков по всему миру и стал ориентиром для целого поколения разработчиков. Это невосполнимая потеря для нас, для всей индустрии и сообщества.

— говорится в прощальном сообщении OnceLost Games.

Имя Джулиана ЛеФэя навсегда останется вписанным в историю видеоигр. Его миры, квесты и идеи продолжают жить — в каждой истории, рассказанной в Тамриэле. Учитывая значения разработчика для всей серии, скорее всего, новая The Elder Scrolls 6 будет посвящена ему и имя Джулиана ЛеФэя будет в титрах игры.