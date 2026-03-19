Тодд Говард: миллионы игроков в Skyrim позволяют не ускорять выход The Elder Scrolls 6

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, почему студия не торопится с выпуском The Elder Scrolls 6, несмотря на многолетнее ожидание со стороны фанатов.

По его словам, у компании есть важное преимущество — миллионы игроков до сих пор активно проводят время в таких проектах, как Skyrim и Fallout 4. Это позволяет Bethesda не форсировать разработку новой части и параллельно поддерживать уже существующие игры обновлениями и контентом.

Говард отметил, что современные проекты требуют гораздо больше времени на создание. В качестве примера он привёл Starfield, разработка которого заняла около пяти лет. На сроки повлияли сразу несколько факторов: работа над новой вселенной, пандемия и изменения внутри компании, включая переход под контроль Microsoft.

Также он подчеркнул, что Bethesda сознательно не раздувает штат до масштабов других крупных студий. Команда обычно достигает пика в 400–500 человек, делая ставку на более длительный этап предварительной разработки с небольшим количеством сотрудников. Только после формирования чёткой концепции проект масштабируется.

По словам Говарда, индустрия сейчас сталкивается с серьёзными финансовыми рисками: бюджеты растут, а уверенность в окупаемости снижается. Поэтому студии вынуждены осторожнее подходить к разработке и распределению ресурсов.

В итоге The Elder Scrolls 6 остаётся одним из самых ожидаемых RPG, но его релиз, судя по всему, не является для Bethesda срочной задачей.