Тодд Говард на презентации ремастера Oblivion: "Очевидно, что мы работаем над шестой главой"

Oblivion Remastered действительно существует и уже доступна к приобретению, но если вы один из многих фанатов, которые уже почти семь лет ждут новостей о The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке.

Во время сегодняшнего стрима, посвященного выходу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Тодд Говард подбодрил тех, кто ждет следующую часть игры.

"Очевидно, что мы работаем над шестой главой", - говорит он, а затем добавляет, что "что самое замечательное в The Elder Scrolls - это возможность посмотреть на все главы".

Само собой разумеется, что Oblivion - главная звезда сегодняшнего шоу, но буквально любая информация о The Elder Scrolls 6 ценна, учитывая, насколько молчаливой была Bethesda с момента анонса ролевой игры.