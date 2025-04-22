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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 710 оценок

Тодд Говард на презентации ремастера Oblivion: "Очевидно, что мы работаем над шестой главой"

Procy_on Procy_on

Oblivion Remastered действительно существует и уже доступна к приобретению, но если вы один из многих фанатов, которые уже почти семь лет ждут новостей о The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке.

Во время сегодняшнего стрима, посвященного выходу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Тодд Говард подбодрил тех, кто ждет следующую часть игры.

"Очевидно, что мы работаем над шестой главой", - говорит он, а затем добавляет, что "что самое замечательное в The Elder Scrolls - это возможность посмотреть на все главы".

Само собой разумеется, что Oblivion - главная звезда сегодняшнего шоу, но буквально любая информация о The Elder Scrolls 6 ценна, учитывая, насколько молчаливой была Bethesda с момента анонса ролевой игры.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
GayFish

К релизу 6 части они успеют как минимум ремастер Fallout 3 и Skyrim сделать, тем более это делают сторонние студии.

Индустрия в печальном положении, одни ремастеры ремастеров, творческая импотенция и нежелание идти на риски сильно замедляют рост индустрии крупных игр.

5
это никогда не шрекончитс

лучше бы они запилили ремастер морровинда, это та игра которой ремастер необходим как воздух

4
jax baron

ремастеры выпускать дело не плохое, но и новые игры нужны - взяться за оба дела ни кто не мешает да и штат сотрудников позволяет всем.

Glukinc это никогда не шрекончитс

Сорян, там полный ремейк и переосмысление. Особенно для современных казууууулов. Не давно на боксевича ставил, без модов неааа, хотя при загрузке сердечко радовалось)

это никогда не шрекончитс Glukinc

да там казуалить надо только взлом замков, остальное трогать нельзя!

1
Хаттаб жив

The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке.

"Не бойтесь")). Это и конченному дурачку понятно, что никто ее не отменял, нет никаких причин для этого.

2
BluntZebulon

Нельзя отменить то, чего нет

sa1958

Опять слова.

2
Glukinc

Где то через 3 года ремастер Скайрима))))))

1
это никогда не шрекончитс
2
jax baron

или ремастер 3 части XD

1
ilyush

Да там все заново надо делать так то. Там устарело уже буквально все

1
Дмитрий Тимчишин

Надеюсь , что облу ремастер они так обкатывают, что бы 6 на ue запилить

Nodas
что бы 6 на ue запилить

Нет спасибо не надо нам такого

1
это никогда не шрекончитс

ладно, буду переобуваться в воздухе... А если серьёзно, то отрицать этот ремастер было как минимум логично, народ пол года слухами кормили (привет халф лайф 3)

Immortal6785

Слухам вроде года два

Denis Kyokushin
но если вы один из многих фанатов, которые уже почти семь лет ждут новостей о The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке

А чего бояться-то?Свитки 6 тоже будут без русской озвучки и субтитров.Ну,как бы, мимо RU-комьюнити🤷

Gridon

Спасибо за сверхценную информацию уровня "небо голубое", особенно актуальную на стриме ремастера. Мощнейший анонс.