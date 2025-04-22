Тодд Говард на презентации ремастера Oblivion: "Очевидно, что мы работаем над шестой главой"

Oblivion Remastered действительно существует и уже доступна к приобретению, но если вы один из многих фанатов, которые уже почти семь лет ждут новостей о The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке.
Во время сегодняшнего стрима, посвященного выходу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Тодд Говард подбодрил тех, кто ждет следующую часть игры.
"Очевидно, что мы работаем над шестой главой", - говорит он, а затем добавляет, что "что самое замечательное в The Elder Scrolls - это возможность посмотреть на все главы".
Само собой разумеется, что Oblivion - главная звезда сегодняшнего шоу, но буквально любая информация о The Elder Scrolls 6 ценна, учитывая, насколько молчаливой была Bethesda с момента анонса ролевой игры.
К релизу 6 части они успеют как минимум ремастер Fallout 3 и Skyrim сделать, тем более это делают сторонние студии.
Индустрия в печальном положении, одни ремастеры ремастеров, творческая импотенция и нежелание идти на риски сильно замедляют рост индустрии крупных игр.
лучше бы они запилили ремастер морровинда, это та игра которой ремастер необходим как воздух
ремастеры выпускать дело не плохое, но и новые игры нужны - взяться за оба дела ни кто не мешает да и штат сотрудников позволяет всем.
Сорян, там полный ремейк и переосмысление. Особенно для современных казууууулов. Не давно на боксевича ставил, без модов неааа, хотя при загрузке сердечко радовалось)
да там казуалить надо только взлом замков, остальное трогать нельзя!
The Elder Scrolls 6, не бойтесь: Bethesda подтверждает, что игра все еще находится в разработке.
"Не бойтесь")). Это и конченному дурачку понятно, что никто ее не отменял, нет никаких причин для этого.
Нельзя отменить то, чего нет
Опять слова.
Где то через 3 года ремастер Скайрима))))))
или ремастер 3 части XD
Да там все заново надо делать так то. Там устарело уже буквально все
Надеюсь , что облу ремастер они так обкатывают, что бы 6 на ue запилить
Нет спасибо не надо нам такого
ладно, буду переобуваться в воздухе... А если серьёзно, то отрицать этот ремастер было как минимум логично, народ пол года слухами кормили (привет халф лайф 3)
Слухам вроде года два
А чего бояться-то?Свитки 6 тоже будут без русской озвучки и субтитров.Ну,как бы, мимо RU-комьюнити🤷
Спасибо за сверхценную информацию уровня "небо голубое", особенно актуальную на стриме ремастера. Мощнейший анонс.