Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: "Мы хотим создать совершенный симулятор фэнтезийного мира" ©

Помимо Starfield, Тодд Говард из Bethesda рассказал о The Elder Scrolls VI в интервью журналу GQ, где намекнул, что хотел бы продолжать разработку игр вечно, но при этом отметил, что, возможно, анонс игры был преждевременным.

Анонс The Elder Scrolls VI состоялся в июне 2018 года, и с тех пор об игре практически ничего не было слышно, даже финального названия. В интервью Говард сказал, что несколько раз задумывался о том, правильное ли это было время для анонса: "Я не знаю. Возможно, я бы объявил об этом более неофициально", - заключил он.

По его словам, у The Elder Scrolls VI уже есть кодовое имя, но он не стал его раскрывать. Как и не стал раскрывать никаких конкретных деталей, сказав лишь, что "она будет выполнять роль совершенного симулятора фэнтезийного мира. Сделать это можно разными способами, учитывая прошедшее время". Что может означать многое.

Я скажу, что мы хотим, чтобы она играла роль совершенного симулятора фэнтезийного мира. И есть разные способы добиться этого, учитывая прошедшее время

Говоря о своем уходе на пенсию (Говарду 53 года), он сказал, что хотел бы работать еще долго:

Я хотел бы делать это вечно. Я думаю, что стиль моей работы будет меняться, но... посмотрите на Миямото. Он все еще в деле.

Не стоит забывать, что помимо работы над скоро выходящими Starfield и The Elder Scrolls VI, Говард также является исполнительным продюсером игры про Индиану Джонса, разрабатываемой Machine Games. Одним словом, у него нет недостатка в обязательствах.