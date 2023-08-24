Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: "Мы хотим создать совершенный симулятор фэнтезийного мира"

Помимо Starfield, Тодд Говард из Bethesda рассказал о The Elder Scrolls VI в интервью журналу GQ, где намекнул, что хотел бы продолжать разработку игр вечно, но при этом отметил, что, возможно, анонс игры был преждевременным.
Анонс The Elder Scrolls VI состоялся в июне 2018 года, и с тех пор об игре практически ничего не было слышно, даже финального названия. В интервью Говард сказал, что несколько раз задумывался о том, правильное ли это было время для анонса: "Я не знаю. Возможно, я бы объявил об этом более неофициально", - заключил он.
По его словам, у The Elder Scrolls VI уже есть кодовое имя, но он не стал его раскрывать. Как и не стал раскрывать никаких конкретных деталей, сказав лишь, что "она будет выполнять роль совершенного симулятора фэнтезийного мира. Сделать это можно разными способами, учитывая прошедшее время". Что может означать многое.
Я скажу, что мы хотим, чтобы она играла роль совершенного симулятора фэнтезийного мира. И есть разные способы добиться этого, учитывая прошедшее время
Говоря о своем уходе на пенсию (Говарду 53 года), он сказал, что хотел бы работать еще долго:
Я хотел бы делать это вечно. Я думаю, что стиль моей работы будет меняться, но... посмотрите на Миямото. Он все еще в деле.
Не стоит забывать, что помимо работы над скоро выходящими Starfield и The Elder Scrolls VI, Говард также является исполнительным продюсером игры про Индиану Джонса, разрабатываемой Machine Games. Одним словом, у него нет недостатка в обязательствах.
Может быть наши дети дождутся шестых свитков
Ну, судя по заявлениям того, что TES VI займутся после Starfield, а сам Starfield будут поддерживать ещё примерно несколько лет, то в годах так 2027+ стоит ожидать
Поддержкой Старфилда не вся же команда будет заниматься,а лишь её часть. Впрочем это не отменяет предположения,что Свитки ещё года 3 миниум точно ждать.
Но вы ведь не ларианы, что улучшали свое ремесло от игры к игре...
У ларионов игра не проживет даже как обла, про Скайрим я промолчу.
Намёк на то, что не ждите TESVI раньше, чем через 10-20 лет.
Погоди, им нужно сначала старфилд выпустить.
если игра выйдет на это поколение консолей пека то совершенный симулятор это вряд ли.
слишком мало мощностей и запаса всякой памяти
каловая студия, каловые игры, но продали майкам. Есть шанс, что наставят на путь истинный