Тодд Говард объяснил, почему каждая новая The Elder Scrolls начинается с чистого листа

Пока фанаты продолжают ждать The Elder Scrolls 6 и готовятся отметить почти 15-летие Skyrim, глава Bethesda Тодд Говард вновь напомнил о философии студии: каждая новая игра серии создаётся так, будто предыдущих не существовало.

В разговоре с Game Informer Говард рассказал, что при разработке очередной The Elder Scrolls команда намеренно возвращается к самым базовым вопросам — не к конкретным механикам, а к ощущениям, которые они должны вызывать.

«Мы смотрим на всю историю серии и пытаемся понять: что в ней действительно важно? Какие эмоции стоят за теми или иными системами, а не сами системы», — объясняет Говард.

Такой подход хорошо заметен в эволюции франшизы. Morrowind отказался от процедурной генерации Arena и Daggerfall в пользу полностью вручную созданного мира, а Skyrim упростил сложные ролевые формулы прошлых частей, сделав прокачку более интуитивной и доступной.

Тот же принцип Bethesda применяет и к Fallout. По словам Говарда, отправной точкой для всех новых игр серии остаётся оригинальный Fallout 1997 года — прежде всего его тон и атмосфера. Именно они стали своеобразным «шаблоном», от которого студия отталкивается, каждый раз создавая новую интерпретацию постапокалипсиса.

Так, после мрачного и безысходного Fallout 3 разработчики сознательно изменили визуальный и эмоциональный настрой Fallout 4, сделав мир менее гнетущим и добавив больше цвета и контрастов.

«Мы хотим, чтобы каждая игра имела собственную идентичность. Так мы работаем и с Elder Scrolls, и с Fallout», — подчёркивает Говард.

Подобная стратегия объясняет и долгие паузы между релизами: Bethesda предпочитает не развивать серию по инерции, а каждый раз пересобирать её основу заново — даже если ожидание растягивается на десятилетия.