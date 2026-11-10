Тодд Говард объяснил, почему в Skyrim отказались от классов из Oblivion - это повлияет на The Elder Scrolls 6: Sentinel

На днях мы наконец-то узнали полное название The Elder Scrolls 6, которое теперь носит гордый подзаголовок Sentinel. К сожалению, до релиза RPG еще далеко, поэтому самое время вспомнить о развитии самой серии. В сети решили вспомнить архивное интервью Тодд Говарда про переход от The Elder Scrolls 4: Oblivion к Skyrim с отказом от привычной классовой модели. По мнению аналитиков, это решение неминуемо отразится и в новой игре.

По словам Говарда, жесткая генерация персонажа в Oblivion часто приводила к так называемому «синдром разочарованного покупателя». В начале игры пользователя просили выбрать знак зодиака, класс и список главных навыков, определяющих рост уровня. Однако спустя несколько часов реального геймплея многие понимали, что их реальный стиль боя кардинально разошелся с выбранными параметрами:

В Oblivion вы настраивали внешность, выбирали класс и основные характеристики, играли несколько часов, а потом с ужасом понимали: "Я выбрал не то". Вы бросали прохождение и начинали заново. Возникал замкнутый круг: человек тратил три часа своей жизни лишь для того, чтобы осознать, что это было потраченное впустую время. Мы, как разработчики, категорически не хотели такого сценария.

— вспоминал глава Bethesda.

Решением этой проблемы в Skyrim стал отказ от предварительного выбора в пользу органичной формулы: «прокачивается то, что используется на практике». Персонаж совершенствовал стрельбу из лука, взлом или магию разрушения непосредственно в процессе применения навыков, что избавило игроков от страха совершить фатальную ошибку при создании героя и обеспечило игре многомиллионную популярность.

Однако со времен выхода Skyrim прошло уже 15 лет, и современные стандарты жанра вновь сместились в сторону большей глубины. Успех таких игр, как Elden Ring, The Witcher 3 и Kingdom Come: Deliverance 2, наглядно доказал, что хардкорная аудитория соскучилась по вдумчивому билдостроению, узкой классовой специализации и ощутимым последствиям прокачки. Определенные шаги назад Bethesda уже предприняла в Starfield, заблокировав ранги умений за выполнением специальных испытаний.

Аналитики отмечают, что создателям The Elder Scrolls 6: Sentinel предстоит решить сложную дизайнерскую задачу: модернизировать формулу прокачки так, чтобы сохранить хваленую доступность и свободу Skyrim, но при этом предложить искушенным игрокам достаточную глубину специализации, без которой сложно представить современную AAA-ролевую игру. Получится ли это у студии, мы узнаем не раньше 2028 года.