Тодд Говард подтвердил, что GTA 6 выйдет раньше The Elder Scrolls 6

Выйдет ли GTA 6 раньше The Elder Scrolls 6? Странный вопрос, учитывая, что у нас уже есть дата выхода первой игры, а о второй пока ничего не известно. Именно об этом Power Unlimited спросил креативного директора Bethesda Тодда Говарда. Вопрос был задан на красной дорожке презентации второго сезона Fallout, сериала Amazon, который выйдет на Prime Video 17 декабря.
Вопрос звучал так: «Какая игра выйдет первой? GTA 6, The Elder Scrolls 6 или Fallout 5?» Говард ответил: «Держу кулачки за GTA 6».
На что издание ответило вопросом: «Как вы думаете, игра действительно выйдет в следующем году?» Говард ответил:
Да. Они проделывают невероятную работу. Я знаю сотрудников Rockstar, и считаю, что они одни из лучших в деле воплощения виртуальных миров. Эти миры кажутся живыми, даже если бы вас там не было.
Конечно, ответ Говарда не слишком удивителен. Как уже упоминалось, у GTA 6 есть точная дата выхода, в то время как TES 6 остаётся большой загадкой. Более того, сам Говард уже заявил, что релиз займёт больше времени.
