The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 748 оценок

Тодд Говард подтвердил, что GTA 6 выйдет раньше The Elder Scrolls 6

monk70 monk70

Выйдет ли GTA 6 раньше The Elder Scrolls 6? Странный вопрос, учитывая, что у нас уже есть дата выхода первой игры, а о второй пока ничего не известно. Именно об этом Power Unlimited спросил креативного директора Bethesda Тодда Говарда. Вопрос был задан на красной дорожке презентации второго сезона Fallout, сериала Amazon, который выйдет на Prime Video 17 декабря.

Вопрос звучал так: «Какая игра выйдет первой? GTA 6, The Elder Scrolls 6 или Fallout 5?» Говард ответил: «Держу кулачки за GTA 6».

На что издание ответило вопросом: «Как вы думаете, игра действительно выйдет в следующем году?» Говард ответил:

Да. Они проделывают невероятную работу. Я знаю сотрудников Rockstar, и считаю, что они одни из лучших в деле воплощения виртуальных миров. Эти миры кажутся живыми, даже если бы вас там не было.

Конечно, ответ Говарда не слишком удивителен. Как уже упоминалось, у GTA 6 есть точная дата выхода, в то время как TES 6 остаётся большой загадкой. Более того, сам Говард уже заявил, что релиз займёт больше времени.

Спустя 7 лет после анонса The Elder Scrolls 6 "всё ещё далека", заявил Тодд Говард и намекнул на ремастер Fallout 3
borsic

Ясен хрен, её ещё начать делать надо.

6
MNM 777

та не , просто зассал как и все остальные

3
Salvador Dally MNM 777

Беседка с TES6

4
MNM 777
3
Глeб

Hatred придумали психи, нормальные люди не играют в такие игры

6
Rograx Глeб

Почему нет? Хорошая игра. По сути в детстве все примерно так играли во всякие гта, сбивали всех на машинах и расстреливали, так в чем разница?

1
Глeб Rograx

Да, но в гта тебя за это наказывают полицией

2
ДаДжи
«Держу кулачки за GTA 6»

то есть чужие игры ему дороже своих?

1
Retro_Gamer

А типа один разработчик не имеет права поддержать другого?

ДаДжи Retro_Gamer

нет ну если выбор меня своими играми и чужими??

Retro_Gamer ДаДжи

Чел, не надо себе придумывать.

Pinaev Sergey

Да ладно, чего спешить. Ему до пенсии 12 лет осталось, мне 11. Вместе на пенсии поиграем, времени будет полно. Пару лет из 3 думаю на патчи хватит, за год пройду.

1
Ziyter7
Габен подтвердил, что GTA 7 выйдет раньше Half life 3.
CRAZY rock GAME

Че так мелочно😏, Ведьмак 6 выйдет раньше Elder Scrolls и Half Life 3

CrucialOrsonius

Мы и не сомневались Тодд, не сомневались.

kotasha

Но оно и видно за столько лет показали только тизер где ничего нет.

ALEX-220
Эти миры кажутся живыми

О GTA 5 такого не скажешь, пройдешь основной сюжет и все делать нефиг тупые NPC не о чем, даже тот скайрим на несколько голов выше того как живут NPC в ней