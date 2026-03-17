ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 772 оценки

Тодд Говард пошутил о The Elder Scrolls 6: "Давайте просто сделаем вид, что мы её не анонсировали"

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Тодд Говард вновь прокомментировал ситуацию вокруг долгожданной The Elder Scrolls 6. По его словам, он уже устал от постоянных вопросов об игре и в шутку предложил фанатам «просто сделать вид», что её вообще не анонсировали.

Об этом разработчик рассказал во время интервью, посвящённого крупному обновлению для Starfield. В разговоре Говард отметил, что старается осторожнее относиться к ранним анонсам проектов и предпочёл бы объявлять игры ближе к моменту их выхода.

По его словам, идеальная ситуация — когда промежуток между анонсом и возможностью поиграть в проект минимален. Однако на практике это не всегда возможно, поскольку студия иногда вынуждена заранее сообщать о будущих играх по деловым причинам и чтобы ответить на вопросы аудитории.

Тодд Говард рассказал, что The Elder Scrolls 6 извлекла уроки из Starfield

Именно по этой причине Bethesda в своё время объявила сразу несколько проектов, включая Starfield и The Elder Scrolls 6. Разработчики хотели показать поклонникам, что продолжают работать над крупными одиночными RPG.

Говард также отметил, что студия ведёт разработку сразу нескольких проектов и постоянно ищет баланс между желанием игроков получать новости и необходимостью не раскрывать детали слишком рано.

The Elder Scrolls 6 была официально анонсирована ещё в 2018 году, и с тех пор Bethesda почти не делилась новыми подробностями. Ранее Говард говорил, что игра всё ещё находится на ранних этапах разработки, хотя её версия уже существует в играбельном виде. Сейчас большая часть команды студии занята именно этим проектом.

30
19
Ваш комментарий
GoldenHadrian

Как надо же не уважать своих игроков фанатов, чтобы даже трейлер не показать, чтобы фанаты мучилились и строили догадки и тд, нормальные студии хотя бы что то показывают, хоть и редко

9
хренагу6ка
7
FairUlu

Так это же Старфилд. Просто много времени прошло, вся магия испарилась.

4
Rio17

А вот не хрен было такой вброс в инфо поле делать то и отвечать бы не пришлось придурок

3
saa0891
У нас тут есть ММО F76 и есть куда тратить ресурсы и бабки и получать с этого куда больше, скины, подписка, длс и прочая хрень, так что идите вы со своими свитками лесом.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ