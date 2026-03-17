Тодд Говард пошутил о The Elder Scrolls 6: "Давайте просто сделаем вид, что мы её не анонсировали"

Глава Bethesda Тодд Говард вновь прокомментировал ситуацию вокруг долгожданной The Elder Scrolls 6. По его словам, он уже устал от постоянных вопросов об игре и в шутку предложил фанатам «просто сделать вид», что её вообще не анонсировали.

Об этом разработчик рассказал во время интервью, посвящённого крупному обновлению для Starfield. В разговоре Говард отметил, что старается осторожнее относиться к ранним анонсам проектов и предпочёл бы объявлять игры ближе к моменту их выхода.

По его словам, идеальная ситуация — когда промежуток между анонсом и возможностью поиграть в проект минимален. Однако на практике это не всегда возможно, поскольку студия иногда вынуждена заранее сообщать о будущих играх по деловым причинам и чтобы ответить на вопросы аудитории.

Именно по этой причине Bethesda в своё время объявила сразу несколько проектов, включая Starfield и The Elder Scrolls 6. Разработчики хотели показать поклонникам, что продолжают работать над крупными одиночными RPG.

Говард также отметил, что студия ведёт разработку сразу нескольких проектов и постоянно ищет баланс между желанием игроков получать новости и необходимостью не раскрывать детали слишком рано.

The Elder Scrolls 6 была официально анонсирована ещё в 2018 году, и с тех пор Bethesda почти не делилась новыми подробностями. Ранее Говард говорил, что игра всё ещё находится на ранних этапах разработки, хотя её версия уже существует в играбельном виде. Сейчас большая часть команды студии занята именно этим проектом.