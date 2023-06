Тодд Говард признается, что The Elder Scrolls 6 может стать для него последней игрой: "Я не становлюсь моложе" ©

The Elder Scrolls 6 может стать последней игрой в фэнтезийной серии, которую делает Тодд Говард, заявил босс Bethesda. В беседе с IGN перед Starfield Direct 52-летний Говард рассказал о том, сколько времени требуется Bethesda Game Studios для создания своих игр.



Starfield - это первая новая интеллектуальная собственность Bethesda Game Studios за более чем 25 лет и первый крупный релиз с момента выхода Fallout 4 восемь лет назад в 2015 году.



Хотя с тех пор Bethesda Game Studios стала больше, у нее появилось четыре студии (в Роквилле, Монреале, Остине и Далласе) и заключены контракты с многочисленными партнерами, но это расширение не обязательно ускорит разработку, настаивает Говард.



The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году с тизерным видео, ниже. Говард подтвердил, что она последует за Starfield, хотя окно релиза еще не объявлено.

В интервью IGN в 2022 году Говард сказал, что Fallout 5 будет следующей игрой Bethesda Game Studios после The Elder Scrolls 6, но он уточнил этот комментарий, сказав теперь: "она [Fallout 5] явно будет после Elder Scrolls 6 в какой-то момент... В какой-то момент в будущем".



Очевидно, что разработка игр Bethesda Game Studios занимает много лет, о чем Говард сокрушался в прошлом. Но он настаивает на том, что самое главное - дать этим играм необходимое время, указывая на то, что длительные промежутки между выходом таких игр, как Grand Theft Auto от Rockstar, не оказывают негативного влияния на их серию.



"Я думаю, что Half-Life 3 подойдет, верно?" сказал Говард. "Так что, даже если в данный момент я думаю, как приблизить это к реальности сегодня, потому что я хочу в это поиграть, эти промежутки, это все еще вечнозеленые франшизы, которые, я думаю, когда они появятся, все дело в том, чтобы сделать все правильно".



"Я хочу быть быстрее, но скорость - это не цель".



В этом контексте, а также с учетом запланированной долгосрочной поддержки Starfield и The Elder Scrolls 6, Говард начал задумываться о том, сколько игр у него еще осталось.

Так что наша способность, как мы уже говорили, поддерживать Starfield... В то время как в старые времена вы выпускали игру, а затем переходили к ее продолжению, сейчас мы можем поддерживать эту игру в течение гораздо более длительного периода времени, что и является нашим планом.



И затем, когда мы рассматриваем Elder Scrolls 6, это тот случай, когда... Я, наверное, не должен этого говорить. Но если посчитать, то я не становлюсь моложе. Как долго люди играют в Elder Scrolls? Возможно, это будет последняя моя игра. Я не знаю.

Судя по тому, как Bethesda соблюдает сроки разработки, The Elder Scrolls 6 может полностью пропустить текущее поколение консолей. Похоже, что все, что Bethesda Game Studios выпустит после The Elder Scrolls 6, будь то Fallout 5 или что-то другое, выйдет на консоли Microsoft следующего поколения. А после этого? Если предположить, что Bethesda Game Studios намерена выпустить игру The Elder Scrolls 7, то, возможно, она выйдет через 20 лет.