Тодд Говард признал, что создание The Elder Scrolls 6 затянулось. В Bethesda просто хотят сделать всё правильно

Прошло уже восемь лет с момента первого тизер-анонса The Elder Scrolls 6, а поклонники серии до сих пор находятся в полном неведении даже относительно примерных сроков выхода игры. Исполнительный продюсер и геймдизайнер Bethesda Game Studios Тодд Говард прекрасно понимает растущее нетерпение аудитории. В недавнем интервью для издания Entertainment Weekly он публично прокомментировал столь затянувшийся производственный цикл.

По словам Говарда, шестая часть знаменитой франшизы на данный момент является «крупнейшим проектом» в планах студии, и над ним активно трудится «подавляющее большинство» команды. Отвечая на вопрос миллионов геймеров о причинах столь долгой тишины, разработчик откровенно признал проблему:

Мы понимаем, что нам нужно сделать всё правильно, и да, прошло уже очень много времени.

— заявил руководитель. Это высказывание вообще не приближает дату релиза, однако показывает, что топ-менеджмент Bethesda осознает усталость фанатов, но ставит итоговое качество продукта выше скорости.

Затянувшийся процесс создания масштабных RPG, по слухам, беспокоит не только игроков, но и новое руководство корпорации. Сообщается, что недавно назначенная глава Xbox Аша Шарма намерена добиться оптимизации и сокращения циклов разработки внутри Bethesda. При этом в верхах Xbox уже видели реальные результаты производства игры. Не так давно руководитель по контенту Мэтт Бути подтвердил, что лично наблюдал за игровым процессом. Бути отметил, что игра выглядит «потрясающе» и ее разработка «идет хорошо», однако корпорация покажет проект миру лишь тогда, когда настанет «подходящее время».

Поскольку The Elder Scrolls 6 полностью пропустила недавние июньские выставки в рамках Summer Game Fest, ожидать свежей информации в ближайшие месяцы не стоит. Журналисты и аналитики предполагают, что следующим наиболее вероятным окном для долгожданной премьеры станет декабрьская церемония The Game Awards в конце этого года.