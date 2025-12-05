Тодд Говард про ИИ в разработке игр: полезен как инструмент, но не должен создавать контент вместо людей

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в новом интервью позволил себе осторожно пройти по минному полю темы искусственного интеллекта, отметив: ИИ может помочь разработчикам, но не должен заменять человеческое творчество.

Говард подчеркнул, что в студии рассматривают искусственный интеллект исключительно как вспомогательный механизм, способный ускорить рутинные процессы — но не как генератор контента.

«Я вижу ИИ как инструмент. Творческое намерение всегда исходит от человека», — заявил он, добавив, что Bethesda скорее использует алгоритмы для ускорения итераций и проверки рабочих процессов, чем для создания новых объектов или полноценной художественной составляющей.

По его словам, стремление упростить и ускорить рабочие задачи логично — так же, как никто бы не захотел возвращаться к десятилетней давности версии Photoshop. Однако главная ценность игр Bethesda остаётся неизменной: «Человеческий замысел — это то, что делает наши проекты особенными».

Говард занимает умеренную позицию по ИИ — он не отвергает технологию, но и не рассматривает её как замену художникам и сценаристам. Подобных взглядов придерживается, например, Хидео Кодзима, называющий ИИ «другом», которому можно доверять лишь скучные и трудоёмкие задачи. На противоположном полюсе — такие фигуры, как Гейб Ньюэлл и глава Ubisoft Ив Гиймо, активно продвигающие внедрение ИИ в игровой индустрии.

На фоне таких высказываний позиция Говарда выглядит взвешенной: ИИ — лишь инструмент, а будущее игр по-прежнему определяется людьми.