Тодд Говард раскрыл неожиданную деталь The Elder Scrolls 6 - деревьев станет больше

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился редкой конкретной деталью о The Elder Scrolls 6, одной из самых ожидаемых игр последних лет. По его словам, в новой части серии деревьев будет «определённо больше», чем в Skyrim.

Комментарий прозвучал в видео блогера Any Austin, который посвятил расследование неожиданному вопросу — сколько деревьев на самом деле растёт в Скайриме. После детального анализа игрового мира и файлов игры он пришёл к выводу, что их насчитывается 46 430. Сам Говард, впрочем, не угадал — он предположил, что деревьев 111 111, явно обыгрывая год выхода игры.

Гораздо интереснее оказался последующий вопрос: превзойдёт ли шестая часть Skyrim по количеству деревьев. Говард ответил без колебаний и с подчёркнутым акцентом: «Больше. Определённо больше».

Формально это может означать лишь то, что новая игра будет масштабнее и технологически продвинутее. Однако среди фанатов тут же вспыхнула волна теорий о возможном месте действия. Повышенное внимание к растительности снова подогрело слухи о Валленвуде — густо покрытом лесами регионе Тамриэля, родине босмеров. В лоре серии он описывается как настоящий «зелёный океан» с гигантскими деревьями, внутри которых располагаются целые города.