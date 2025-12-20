ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 752 оценки

Тодд Говард раскрыл неожиданную деталь The Elder Scrolls 6 - деревьев станет больше

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился редкой конкретной деталью о The Elder Scrolls 6, одной из самых ожидаемых игр последних лет. По его словам, в новой части серии деревьев будет «определённо больше», чем в Skyrim.

Комментарий прозвучал в видео блогера Any Austin, который посвятил расследование неожиданному вопросу — сколько деревьев на самом деле растёт в Скайриме. После детального анализа игрового мира и файлов игры он пришёл к выводу, что их насчитывается 46 430. Сам Говард, впрочем, не угадал — он предположил, что деревьев 111 111, явно обыгрывая год выхода игры.

Гораздо интереснее оказался последующий вопрос: превзойдёт ли шестая часть Skyrim по количеству деревьев. Говард ответил без колебаний и с подчёркнутым акцентом: «Больше. Определённо больше».

Формально это может означать лишь то, что новая игра будет масштабнее и технологически продвинутее. Однако среди фанатов тут же вспыхнула волна теорий о возможном месте действия. Повышенное внимание к растительности снова подогрело слухи о Валленвуде — густо покрытом лесами регионе Тамриэля, родине босмеров. В лоре серии он описывается как настоящий «зелёный океан» с гигантскими деревьями, внутри которых располагаются целые города.

15
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Следующая новость:

Животных станет больше и еще появится озеро

5
Tommy451

возможно в игре будет магия и ближний бой, но это не точно

2
Tommy451

деревья будут расти в реальном времени и мельницы будут возгораться от огнемета

5
kedmaker

где-то заворочался спящий Питер Молинье)

3
Danny Lamb kedmaker

справедливости ради, он хотел это видеть в Fable, чтобы игрок ощущал (переход в следующую главу) прогресс по временам, между детством, молодостью и старостью. Чтобы не были просто те же самые локации.

kedmaker Danny Lamb

справедливости ради, оба любят попи.деть)

хорошо, когда недостижимые цели ставят в процессе разработки.
но плохо, когда это переростает в привычку просто пи.деть

2
A E
превзойдёт ли шестая часть Skyrim по количеству деревьев.

Есть чувство что даже даггерфол превосходит скурим по количеству деревьев....

2
Lvinomord

В игре будут мечи и щиты (не точно) ;)

2
Jesse Faden

А камней? Сколько камней будет то?)

2
zweruchka

Песчинок будет определённо больше, чем камней.

Святой Джо

Игра нормальная. Второй раз прохожу. Заметил что деревьев больше стало. Тодд не шутил.

Rio Fox

>Формально это может означать лишь то, что новая игра будет масштабнее и технологически продвинутее.

Лол, скоріше ще більшім гімном буде, ніж Каллфілд.

Ивасик
Говард ответил без колебаний и с подчёркнутым акцентом: «Больше. Определённо больше».
SHTOPOR93

Есть предположения , что действия будут скорее всего на землях Бретонцев либо мы вернемся снова в Сиродил исходя из сюжета Скайрима , скорее всего будет битва с Доминионом , в любом случае земли бретонцев или Сиродил было бы хорошо , только бы не земли босмеров...или чернотопие.

RoboB
деревьев станет больше

Ну, все, можно играть.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ