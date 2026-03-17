Тодд Говард рассказал, что The Elder Scrolls 6 извлекла уроки из Starfield

В интервью IGN Тодд Говард рассказал об уроках, которые Bethesda усвоила во время разработки Starfield, и о том, как они будут применены в The Elder Scrolls 6.

Самое главное — это технологии, поскольку мы переходим на Creation Engine 3. В очередной раз команда проделала невероятную работу не только в развитии самого движка, но и в его интеграции в наш цикл разработки.



Таким образом, вы не замечаете, что мы делаем изо дня в день, например, когда игра вылетает. Так что мы в выгодном положении, потому что сборки The Elder Scrolls 6 работают довольно стабильно каждый день.



Ну, может быть, не каждый день. Но с этим проектом у нас было больше дней, чем когда-либо прежде, когда сборка стабильна, содержит новый контент и в неё можно играть.

Всего через несколько минут после анонса версии Starfield для PS5 Говард попытался подчеркнуть важность этого конкретного аспекта, вспомнив, с какими проблемами студии пришлось столкнуться из-за очень похожих ситуаций.

Когда вы вносите такие технические изменения, вы часто в итоге лишаете команду разработчиков контента всякой поддержки. Не хочется оказаться в ситуации, когда ты думаешь: „Ладно, это какое-то время не будет работать, придётся подождать, пока мы снова всё запустим“.



В The Elder Scrolls 6 мы очень хорошо справились с этим аспектом, в то время как со Starfield у нас были трудности в течение нескольких лет, именно во время перехода на новый графический движок.