Тодд Говард: The Elder Scrolls VI возвращается к более "классическому" стилю Bethesda

В недавнем появлении на YouTube Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI будет в большей степени опираться на дизайн-философию, которая определяла Oblivion и Skyrim. По словам Говарда, команда концентрируется на том, что полюбилось поклонникам в ранних частях: обширное исследование открытого мира, возникающие естественным образом игровые ситуации и глубокие ролевые системы, поощряющие любопытство и экспериментирование.

Проект строится на Creation Engine 3 — движке, который Bethesda модернизировала для Starfield — что, по словам студии, позволяет масштабировать системный слой мира и поведение NPC, сохраняя при этом архитектуру, дружественную к модификациям, к которой привыкли давние игроки. Говард подчеркнул, что цель не просто воссоздать ностальгию, а модернизировать классические механики с помощью современных технологий: улучшённой анимации, более правдоподобного ИИ NPC и расширенных интерактивных систем.



Конкретных игровых подробностей пока мало, но Говард намекнул, что акцент будет на выборе игрока и последствиях, динамических системах окружающей среды и многослойных заданиях, которые можно проходить разными способами. Похоже, Bethesda пытается сбалансировать узнаваемую формулу, сделавшую Skyrim культурным феноменом, с техническими улучшениями, полученными в результате работы над движком для Starfield.

Во время выпуска не была объявлена официальная дата релиза. Bethesda продолжает работать над проектом осторожно, и Говард ещё раз подчеркнул приоритет качества над поспешным выпуском. Поклонникам стоит ждать более конкретных обновлений по мере продвижения разработки и тестирования того, как Creation Engine 3 справится с масштабом и сложностью нового мира Elder Scrolls.