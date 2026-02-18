Тодд Говард: The Elder Scrolls VI возвращается к более "классическому" стилю Bethesda

В недавнем появлении на YouTube Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI будет в большей степени опираться на дизайн-философию, которая определяла Oblivion и Skyrim. По словам Говарда, команда концентрируется на том, что полюбилось поклонникам в ранних частях: обширное исследование открытого мира, возникающие естественным образом игровые ситуации и глубокие ролевые системы, поощряющие любопытство и экспериментирование.
Проект строится на Creation Engine 3 — движке, который Bethesda модернизировала для Starfield — что, по словам студии, позволяет масштабировать системный слой мира и поведение NPC, сохраняя при этом архитектуру, дружественную к модификациям, к которой привыкли давние игроки. Говард подчеркнул, что цель не просто воссоздать ностальгию, а модернизировать классические механики с помощью современных технологий: улучшённой анимации, более правдоподобного ИИ NPC и расширенных интерактивных систем.
Конкретных игровых подробностей пока мало, но Говард намекнул, что акцент будет на выборе игрока и последствиях, динамических системах окружающей среды и многослойных заданиях, которые можно проходить разными способами. Похоже, Bethesda пытается сбалансировать узнаваемую формулу, сделавшую Skyrim культурным феноменом, с техническими улучшениями, полученными в результате работы над движком для Starfield.
Во время выпуска не была объявлена официальная дата релиза. Bethesda продолжает работать над проектом осторожно, и Говард ещё раз подчеркнул приоритет качества над поспешным выпуском. Поклонникам стоит ждать более конкретных обновлений по мере продвижения разработки и тестирования того, как Creation Engine 3 справится с масштабом и сложностью нового мира Elder Scrolls.
Классический - это черные экраны при входе в другую комнату?🤣
Но перед этим... Слыш купи Skyrim, Skyrim Legendary Edition, Skyrim Special Edition, Skyrim VR, Skyrim Anniversary Edition, затем снова купи starfild на PC,Xbox,PS, а потом так и быть можешь помечтать о выходе шестых свитков... перед тем как состаришься =)))
Щикарная новость, больше возможностей, и слава богу свой движок оставаят а не ue5
Их движок достал уже если честно, может быть конечно его конкретно модернизируют, но вряд ли.
А зачем им эти костыли на UE5? Это нецелесообразно изначально, да и движок у них хороший, а на погрузки мне лично наcpaть. Лучше пусть будут подзагрузки, чем полностью убитая оптимизация, которая будет восстанавливаться куча лет и кучей патчев, как со Сталкер 2
Это откуда такое взялось в статье?)
Посмотри по ссылке, он как раз продолжает ведать миру свою шизу:)
Трансляция еще не закончилась, а у тебя уже всё сказали.
Все самое интересное он уже сказал.
Я никто и звать меня никак,но...Давайте Тода жопой на шпиль посадим, так,чтобы шпиль через попу аж за щёку прошёл -Я за!