Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард подтвердил, что разработка The Elder Scrolls VI: Sentinel идет полным ходом — над этой ролевой игрой трудится бо́льшая часть студии. Об этом Говард рассказал в интервью изданию The Washington Post, приуроченном к 40-летию Bethesda.

«Мы работаем над ней каждый день», — отметил Говард, добавив, что только что участвовал в совещании, посвящённом проекту.

Это наш главный приоритет. Над ней трудится большая часть студии. Мы создаём значительную часть контента очень хорошими темпами и каждый день играем в саму игру.

Действие The Elder Scrolls VI: Sentinel разворачивается в Хаммерфелле, спустя некоторое время после событий Skyrim — игры, вышедшей в 2011 году и разошедшейся тиражом более 65 миллионов копий. Как сообщил Говард, основные аспекты — место действия, тематика и сюжет — были определены в Bethesda ещё очень давно.

Говард воздержался от обсуждения игрового процесса, целевых платформ и сроков выхода. Он также не стал подтверждать появившуюся информацию о том, что до релиза игры остаётся ещё более двух лет.

Мы очень, очень, очень давно знали, что это будет Хаммерфелл, понимали, что собой представляет игра, каковы ее основные темы и сюжет. Мы всегда начинаем с проработки мира: что именно предстоит исследовать игрокам и какова общая атмосфера?



Могу сказать лишь одно: мы находимся именно там, где и планировали быть. Нас очень радует то, как игра выглядит сейчас.