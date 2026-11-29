Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард подтвердил, что разработка The Elder Scrolls VI: Sentinel идет полным ходом — над этой ролевой игрой трудится бо́льшая часть студии. Об этом Говард рассказал в интервью изданию The Washington Post, приуроченном к 40-летию Bethesda.
«Мы работаем над ней каждый день», — отметил Говард, добавив, что только что участвовал в совещании, посвящённом проекту.
Это наш главный приоритет. Над ней трудится большая часть студии. Мы создаём значительную часть контента очень хорошими темпами и каждый день играем в саму игру.
Действие The Elder Scrolls VI: Sentinel разворачивается в Хаммерфелле, спустя некоторое время после событий Skyrim — игры, вышедшей в 2011 году и разошедшейся тиражом более 65 миллионов копий. Как сообщил Говард, основные аспекты — место действия, тематика и сюжет — были определены в Bethesda ещё очень давно.
Говард воздержался от обсуждения игрового процесса, целевых платформ и сроков выхода. Он также не стал подтверждать появившуюся информацию о том, что до релиза игры остаётся ещё более двух лет.
Мы очень, очень, очень давно знали, что это будет Хаммерфелл, понимали, что собой представляет игра, каковы ее основные темы и сюжет. Мы всегда начинаем с проработки мира: что именно предстоит исследовать игрокам и какова общая атмосфера?
Могу сказать лишь одно: мы находимся именно там, где и планировали быть. Нас очень радует то, как игра выглядит сейчас.
Работали они работали, работали работали, работали работали над новой игрой, пока не вышли на пенсию.
Работает? Все ждут новость "ушла на золото", а не "мы продолжаем пилить долгострой".
Если шутки отбросить то игра посерьёзнее гта должна быть. Это как если Скайрим и Обливион сравнивать с серией гта