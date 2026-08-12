Около штаб-квартиры компании Bethesda в Мэриленде, где сейчас проходит закрытый показ демоверсии The Elder Scrolls 6, появился неожиданный гость. Протестующие сотрудники установили прямо перед окнами здания огромную надувную крысу. Этот символ рабочего протеста призван метафорически наблюдать за действиями новой главы Xbox Аши Шармы, которая приехала в офис для оценки игрового процесса грядущей RPG.

Акция организована местными участниками профсоюза OneBGS, входящего в состав ассоциации Communications Workers of America (CWA). Поводом для столь радикального шага послужила волна катастрофических сокращений: под руководством Шармы компания Microsoft уже уволила 1600 человек, и еще столько же рабочих мест планируется урезать до конца года. В день визита руководства активисты профсоюза опубликовали официальное заявление:

Сегодня в нашей штаб-квартире принимали особых гостей из руководства Microsoft. Мы наотрез отказываемся позволять топ-менеджерам забывать о том, из чего на самом деле состоят игровые студии: они состоят из их работников. В качестве приветственного подарка мы выставили снаружи сотни красных флагов, отдавая дань уважения всем создателям игр, которые были уволены корпорацией Microsoft в 2026 году.

Установка надувной крысы, известной в американской культуре как «Скэбби», преследует цель привлечь внимание общественности к ухудшению условий труда. Рядом с грызуном активисты действительно выставили плотную стену из красных флажков, где каждый флаг символизирует одного сокращенного коллегу. Профсоюз подчеркивает, что сотрудники намерены защищать будущее своих карьер, а топ-менеджмент обязан прекратить воспринимать создателей игр как самую легкую статью для урезания бюджетов.

Визит руководства Xbox в офис Bethesda должен был стать обычным рабочим событием для обсуждения масштабов и истории The Elder Scrolls 6, но превратился в громкий репутационный скандал. Сама Аша Шарма после презентации предпочла проигнорировать акцию под окнами, опубликовав в социальных сетях исключительно восторженный пост о великолепном качестве новой игры. Представители профсоюза заявили, что продолжат серию скоординированных митингов по всей стране.