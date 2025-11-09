ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 746 оценок

Утечка деталей The Elder Scrolls VI: герой-пират, мир без загрузок и релиз не раньше 2028 года

TheSkoofLord TheSkoofLord

В интернете появились предполагаемые детали разработки The Elder Scrolls VI, действие которой, судя по всему, развернется в Хаммерфелле. Эта информация подтверждается другим инсайдером — eXtas1s.

Данные были опубликованы анонимным пользователем на 4chan. Многие из этих сведений появлялись еще в начале года, но теперь появились новые интересные детали и уточнения:

Релиз игры состоится не раньше конца 2028 года при самом оптимистичном сценарии;

  • Главный герой — заключенный-пират, который сбегает с тюремного острова во время бунта и прибывает в город Сентинель;
  • Игровой мир будет в 1,7 раза больше, чем в Skyrim. Важное нововведение — множество небольших зданий в городах будут полностью открыты для посещения без загрузочных экранов, хотя крупные сооружения сохранят скрытые загрузки;
  • Классическое быстрое перемещение убрано — вместо него перемещаться можно только через караваны, лодки и указатели на дорогах;
  • Система навыков полностью переработана: для достижения уровней «Эксперт» или «Мастер» нужно выполнить задания для тренеров;
  • В бою появится комбо-система и отдельные слоты для левой и правой перчатки;
  • Некоторые способности станут заклинаниями, появятся новые спеллы для поднятия и броска врагов или предметов;
  • Добавится система строительства крепостей;
  • Уберут приближение камеры в диалогах, а оружие и броня будут требовать ремонта с визуальным отображением износа;
  • Зверорасы получат более человеческие черты лица.

Инсайдер eXtas1s ранее сообщал о возможных морских сражениях, подводных исследованиях и возвращении драконов в новой части TES.

Источник  
Комментарии:  26
Иваныч из Тулы

Новый глобальный мод на Скайрим выглядит неплохо.

14
Генерал Анатолий

добавится система строительства крепостей

Еще одна крепость нуждается в вашей помощи

13
askazanov

Круто чё!

7
North235
— главный герой — заключенный-пират, который сбегает;

Где-то я это уже видел...

6
Night Driving Avenger
Важное нововведение — множество небольших зданий в городах будут полностью открыты для посещения без загрузочных экранов

Ясно, фейк и чьи-то влажные фантазии

6
Xarrisaf

Пока Тодд у руля, загрузкам быть. Факт.

1
Александр Гоголев
— зверорасы получат более человеческие черты лица.
6
sa1958

2028 год это почти вечность, по современным меркам.

5
Антон Патриарх Логвинов
Утекли детали геймплея The Elder Scrolls VI
В интернете появились предполагаемые детали разработки

Дерьма тебе в карму, постер.

5
ThinFalco

Амбициозно получается,если верить сливу

3
Ивасик

Волшебное слово "если".

TheSkoofLord

Если честно, то очень креативно напоминать о проекте за полдесятка лет до его возможного выхода. И кто знает, может, к тому времени, когда TES VI всё-таки выйдет, мы уже будем управлять нашими играми с помощью силы мысли.

2
Генерал Анатолий

Мы и так управляем всем силой мысли (для этого и существует нервная система)

3
