Утечка деталей The Elder Scrolls VI: герой-пират, мир без загрузок и релиз не раньше 2028 года

В интернете появились предполагаемые детали разработки The Elder Scrolls VI, действие которой, судя по всему, развернется в Хаммерфелле. Эта информация подтверждается другим инсайдером — eXtas1s.

Данные были опубликованы анонимным пользователем на 4chan. Многие из этих сведений появлялись еще в начале года, но теперь появились новые интересные детали и уточнения:

Релиз игры состоится не раньше конца 2028 года при самом оптимистичном сценарии;

Главный герой — заключенный-пират, который сбегает с тюремного острова во время бунта и прибывает в город Сентинель;

Игровой мир будет в 1,7 раза больше, чем в Skyrim. Важное нововведение — множество небольших зданий в городах будут полностью открыты для посещения без загрузочных экранов, хотя крупные сооружения сохранят скрытые загрузки;

Классическое быстрое перемещение убрано — вместо него перемещаться можно только через караваны, лодки и указатели на дорогах;

Система навыков полностью переработана: для достижения уровней «Эксперт» или «Мастер» нужно выполнить задания для тренеров;

В бою появится комбо-система и отдельные слоты для левой и правой перчатки;

Некоторые способности станут заклинаниями, появятся новые спеллы для поднятия и броска врагов или предметов;

Добавится система строительства крепостей;

Уберут приближение камеры в диалогах, а оружие и броня будут требовать ремонта с визуальным отображением износа;

Зверорасы получат более человеческие черты лица.

Инсайдер eXtas1s ранее сообщал о возможных морских сражениях, подводных исследованиях и возвращении драконов в новой части TES.