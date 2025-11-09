Утечка деталей The Elder Scrolls VI: герой-пират, мир без загрузок и релиз не раньше 2028 года

В интернете появились предполагаемые детали разработки The Elder Scrolls VI, действие которой, судя по всему, развернется в Хаммерфелле. Эта информация подтверждается другим инсайдером — eXtas1s.
Данные были опубликованы анонимным пользователем на 4chan. Многие из этих сведений появлялись еще в начале года, но теперь появились новые интересные детали и уточнения:
Релиз игры состоится не раньше конца 2028 года при самом оптимистичном сценарии;
- Главный герой — заключенный-пират, который сбегает с тюремного острова во время бунта и прибывает в город Сентинель;
- Игровой мир будет в 1,7 раза больше, чем в Skyrim. Важное нововведение — множество небольших зданий в городах будут полностью открыты для посещения без загрузочных экранов, хотя крупные сооружения сохранят скрытые загрузки;
- Классическое быстрое перемещение убрано — вместо него перемещаться можно только через караваны, лодки и указатели на дорогах;
- Система навыков полностью переработана: для достижения уровней «Эксперт» или «Мастер» нужно выполнить задания для тренеров;
- В бою появится комбо-система и отдельные слоты для левой и правой перчатки;
- Некоторые способности станут заклинаниями, появятся новые спеллы для поднятия и броска врагов или предметов;
- Добавится система строительства крепостей;
- Уберут приближение камеры в диалогах, а оружие и броня будут требовать ремонта с визуальным отображением износа;
- Зверорасы получат более человеческие черты лица.
Инсайдер eXtas1s ранее сообщал о возможных морских сражениях, подводных исследованиях и возвращении драконов в новой части TES.
Новый глобальный мод на Скайрим выглядит неплохо.
добавится система строительства крепостей
Еще одна крепость нуждается в вашей помощи
Круто чё!
Где-то я это уже видел...
Ясно, фейк и чьи-то влажные фантазии
Пока Тодд у руля, загрузкам быть. Факт.
2028 год это почти вечность, по современным меркам.
Дерьма тебе в карму, постер.
Амбициозно получается,если верить сливу
Волшебное слово "если".
Если честно, то очень креативно напоминать о проекте за полдесятка лет до его возможного выхода. И кто знает, может, к тому времени, когда TES VI всё-таки выйдет, мы уже будем управлять нашими играми с помощью силы мысли.
Мы и так управляем всем силой мысли (для этого и существует нервная система)