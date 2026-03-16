"Увидимся в Совнгарде": Геймеры скорбят по легендарному исследователю лора The Elder Scrolls и Fallout

Видеоигры дарят нам не только десятки часов увлекательного геймплея, но и людей, чей голос становится для нас неотъемлемой частью этих виртуальных миров. Для многих фанатов масштабных RPG — от Skyrim до ожидаемых новинок жанра — такие контент-мейкеры заменяют верных компаньонов. Именно они выступают авторами многочасовых роликов с анализом многогранного лора и кропотливо разбирают спрятанные игровые секреты. Сегодня сообщество потеряло одного из своих самых талантливых лороведов в истории The Elder Scrolls.

Агентство Gamer Talent от лица семьи официально сообщило о кончине популярного австралийского ютубера Camelworks. Он был известен среди геймеров как блестящий историк вселенной The Elder Scrolls, знаток Fallout 3 и New Vegas.

Согласно опубликованному заявлению, друзья и родственники уже попрощались с ним, развеяв его прах на живописных просторах австралийской сельской местности. Семья поблагодарила поклонников за многолетнюю поддержку, отметив, что Мак был благодарен за возможность каждый день делать видео и делиться своей радостью со зрителями, и попросила уважать их право на приватность в это тяжелое время.

Уход ютубера стал настоящим шоком для сообщества. В социальных сетях его коллеги по цеху и преданные зрители массово делятся воспоминаниями. Многие пишут, что именно детальные расследования Мака и его знаменитая рубрика Любопытные диковинки привили им настоящую любовь к исследованию глубокого лора ролевых игр. Пользователи делятся трогательными историями о том, как ролики Camelworks работали на фоне годами, сопровождая их со школьной скамьи.

Особенно горьким этот уход делает тот факт, что в последнее время Мак прошел через серьезные трудности: из-за различных перипетий он лишился основного канала, над которым работал почти десятилетие, и вынужден был начать все с чистого листа. Игроки отмечают, что его новый канал Camelworks NEW как раз начал успешно набирать обороты, а сам создатель обрел второе дыхание.

Коллеги описывают его как «невероятно доброго человека», который искренне радовался успехам других и всегда поддерживал начинающих блогеров в RPG-сегменте.

Абсолютная легенда покинула нас. Покойся с миром, мы надеемся, что однажды все поприветствуем тебя в Совнгарде.

— написал один из фанатов, используя культовую отсылку к нордийскому раю из Скайрима. Сотни других игроков также присоединились к соболезнованиям, пожелав автору покоя в Этериусе.