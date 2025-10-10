В The Elder Scrolls 6 появится NPC как дань уважения поклоннице серии

В The Elder Scrolls 6 от Bethesda появится персонаж, созданный в честь очень активной и любимой поклонницы, Лоранны Пайрел, благодаря невероятной благотворительной акции, которая собрала более 85 000 долларов для Make-A-Wish, организованной The Unofficial Elder Scrolls Pages — обширной вики-платформой, посвящённой серии.
Пайрел создавала ролевые кампании на форумах сообщества, вдохновлённые играми Bethesda, которые, в свою очередь, повлияли на внутриигровые работы Теда Петерсона, одного из авторов серии.
Фанаты уже пытались добиться включения Пайрел в The Elder Scrolls 6, участвуя в аукционе, организованном Bethesda для Make-A-Wish, но в последний момент их групповую ставку перебил другой анонимный претендент.
Bethesda решила дать группе UESP второй шанс при условии, что они предложат сумму, равную победителю, в размере 85 450 долларов. Это произошло благодаря многочисленным пожертвованиям от создателей The Elder Scrolls, самого UESP и родственного ему сообщества The Imperial Library.
Представители UESP написали:
Невероятно, что мы зашли так далеко. Всё началось с мимолётного комментария о сотрудничестве, а переросло в масштабный совместный проект. Мы с нетерпением ждём возможности добавить этого персонажа в TES6. Мы не можем представить себе более достойного способа почтить вклад Лоранны в сообщество и мифологию The Elder Scrolls, чем подобный благотворительный сбор средств, который одновременно добавляет нечто новое в официальную мифологию.
Впоследствии UESP объявили в X, что они встретились с Bethesda по поводу дизайна персонажа Лоранны для The Elder Scrolls 6, добавив, что покинули встречу «в полном предвкушении того, что ждёт нас впереди».
В остальном о The Elder Scrolls 6 практически ничего не известно. Анонсирующий тизер-трейлер на E3 2018 остаётся единственным официальным материалом по игре, показанным на данный момент.
Да игра пока релизнется, там все нпс будут данью уважения
А без денег «почтить вклад», дань уважения и памяти видимо по человечески не способны, надо торговаться до последнего, мне противно такое((
А? Че? Пофиг...
тоесть им можно заплатитиь и стать неписью?)) как-то это неприятно всё выглядит
Ничего не жду от 6 части. Просто обсолютно ничего. Чую, что мододелам там долго чинить и править все придется. Ко всему прочему наверняка и требования будут в районе 5070Ti-5080Ti с включенной генерацией.
Ещё не факт, что мододелы возьмутся за починку. К Старфилду энтузиазм быстро остыл
Помню тот видос а сколько было шума да только всё сдулось 🗿
Игры нет, а персонаж уже есть.. // Андрей Кокорин
В Fallout 4 тоже есть персонаж в честь поклонника, паренек больной раком в терминалке. Не помню ток, дожил он до релиза, или уже посмертно... В ДЛЦ NukaWorld есть хижина и там паренек сидит на крыше один, вот это он, имя реальное. // Енот Важный
Политика бесфезды по добавлению именного нпс - либо плати 85к баксов, либо жди модов
Ну это уже не аукцион - это уже тупо торги, как-то не спортивно. А так в том и смысл аукциона, кто БЫСТРЕЙ под конец предложит больше, того и тапки, а тут МЫ ДАДИМ ИМ 2й ШАНС... нах..? Что-бы те кто победил сказали- вы не ох...? И даже они в конечном итоге отказались платить или вообще повели в суд за подобную чушь? Идиоты. А так как сказал классик.