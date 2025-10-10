В The Elder Scrolls 6 появится NPC как дань уважения поклоннице серии

В The Elder Scrolls 6 от Bethesda появится персонаж, созданный в честь очень активной и любимой поклонницы, Лоранны Пайрел, благодаря невероятной благотворительной акции, которая собрала более 85 000 долларов для Make-A-Wish, организованной The Unofficial Elder Scrolls Pages — обширной вики-платформой, посвящённой серии.

Пайрел создавала ролевые кампании на форумах сообщества, вдохновлённые играми Bethesda, которые, в свою очередь, повлияли на внутриигровые работы Теда Петерсона, одного из авторов серии.

Фанаты уже пытались добиться включения Пайрел в The Elder Scrolls 6, участвуя в аукционе, организованном Bethesda для Make-A-Wish, но в последний момент их групповую ставку перебил другой анонимный претендент.

Bethesda решила дать группе UESP второй шанс при условии, что они предложат сумму, равную победителю, в размере 85 450 долларов. Это произошло благодаря многочисленным пожертвованиям от создателей The Elder Scrolls, самого UESP и родственного ему сообщества The Imperial Library.

Представители UESP написали:

Невероятно, что мы зашли так далеко. Всё началось с мимолётного комментария о сотрудничестве, а переросло в масштабный совместный проект. Мы с нетерпением ждём возможности добавить этого персонажа в TES6. Мы не можем представить себе более достойного способа почтить вклад Лоранны в сообщество и мифологию The Elder Scrolls, чем подобный благотворительный сбор средств, который одновременно добавляет нечто новое в официальную мифологию.

Впоследствии UESP объявили в X, что они встретились с Bethesda по поводу дизайна персонажа Лоранны для The Elder Scrolls 6, добавив, что покинули встречу «в полном предвкушении того, что ждёт нас впереди».

В остальном о The Elder Scrolls 6 практически ничего не известно. Анонсирующий тизер-трейлер на E3 2018 остаётся единственным официальным материалом по игре, показанным на данный момент.