Ветеран Bethesda намекнул, что место действия The Elder Scrolls 6 обсуждали ещё во времена Fallout 4

Хотя Bethesda до сих пор официально не раскрыла, где именно развернётся действие The Elder Scrolls 6, новые намёки на этот счёт появились из уст одного из ключевых ветеранов серии. Курт Кульманн — бывший ведущий дизайнер Skyrim и известный «хранитель лора» The Elder Scrolls — рассказал, что разговоры о сеттинге следующей части шли ещё в период разработки Fallout 4.

В интервью PC Gamer Кульманн отметил, что внутри студии тогда существовало общее понимание того, какой регион Тамриэля логичнее всего выбрать для следующей игры. По его словам, это не было полноценным решением или утверждённым планом, но между разработчиками сформировался своеобразный консенсус.

Кульманн подчёркивает, что на том этапе речь шла исключительно об атмосфере и ощущениях от мира, а не о сюжете или конкретных персонажах. Разработчики просто обсуждали, где очевиднее всего продолжить серию, и особых споров это не вызывало. При этом сам он давно не участвует в работе над франшизой и не может гарантировать, что выбранное тогда направление сохранилось до сих пор.

С момента выхода Skyrim прошло уже более 14 лет, а с анонса The Elder Scrolls 6 на E3 2018 — почти семь. За это время Bethesda крайне скупо делилась информацией о проекте, из-за чего фанатское сообщество цепляется за любые косвенные комментарии и намёки.

Наиболее популярные теории по-прежнему указывают на Хаммерфелл или Хай-Рок, хотя часть игроков надеется на более экзотический вариант в духе Морровинд. Пока же остаётся лишь ждать — и внимательно вслушиваться в редкие слова тех, кто когда-то стоял у истоков серии.