Ветеран Bethesda считает, что студии не стоит отказываться от собственного движка ради перехода на Unreal Engine

Вечный спор о том, что является корнем всех проблем в играх Bethesda — от «плавающей» боевки до фирменных багов, — разгорелся с новой силой после релиза Starfield. Неоднозначный запуск и последующая поддержка масштабного проекта показала явную острую тему в сообществе — текущий игровой движок студии. Фанаты годами требуют от студии «выбросить» Creation Engine на свалку истории и перейти на современные рельсы вроде Unreal Engine 5. Однако ветеран студии, подаривший нам Skyrim, уверен, что такое решение принесет больше хаоса, чем пользы.
В интервью порталу Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda, встал на защиту внутренних технологий компании. По его мнению, полный отказ от проприетарного движка стал бы логистическим кошмаром, который парализовал бы работу студии на долгие годы.
Это колоссальные усилия. Речь идет о десятках людей, которые будут заняты ничем иным, как попытками заставить движок работать. Вы ставите разработчиков в ситуацию, когда они не могут играть в игру. Они могут не иметь возможности работать над самой игрой в течение длительного времени, потому что движок еще не готов или не настроен.
— поясняет Несмит.
Несмит аргументирует это тем, что Creation Engine десятилетиями затачивался под специфические нужды RPG от Bethesda: взаимодействие с физикой, симуляция жизни NPC, сохранение состояния тысяч предметов и многое другое. По его словам, в добавок к этому выгода от перехода на Unreal Engine станет заметна не сразу:
Преимущества, которые вы получите от перехода на Unreal Engine, скорее всего, материализуются только через две игры в будущем... Если вы видите что-то, что возможно только в Unreal, [лучше] добавьте это в Creation Engine.
Однако не все игроки разделяют этот консерватизм. В социальных сетях поклонники студии язвительно отмечают, что с нынешними темпами разработки Bethesda, когда новые игры выходят раз в 5-7 лет, фраза «через две игры» может означать ожидание в 28 лет, когда актуальным будет уже Unreal Engine 9. Критики также напоминают о проблеме Starfield, которая ощущается «устаревшей и скованной» техническими рамками движка, несмотря на все попытки его модернизировать.
Тем не менее, пока позиция ветеранов индустрии остается непоколебимой: Creation Engine — это часть ДНК студии, от которой нельзя просто так отказаться без потери уникальных черт The Elder Scrolls и Fallout.
Кто-нибудь заткните уже этих ветеранов!
Это сраные копипастеры тянут по двадцать новостей из одного интервью
Creation Engine однозначно один из лучших игровых движков в индустрии. ванильный скайрим даже сегодня неплохо выглядит, а про ф4 и старфилд и говорить нечего, эти игрушки никогда не потеряют своей актуальности во многом из за технологичности движка, плюс отличный инструментарий
Он выглядит терпимо, а не неплохо.
Всегда нужно иметь запасной вариант. Тем более для игр, которые предъявляются специфичные требования к движку. Которые не всегда можно выполнить на уни движке с необходимым качеством и скоростью.
Например, отсутствие загрузок хотя бы при переходе из одного помещения в другое?
Сними лучшетибо проработать локацию куда лучше сожно, а ради этого можно аодождать 0,5 сек
И это верно.
Вы хотя бы чекали какие новости другие авторы постят. Уже было такое на той неделе.
Бонусы не пахнут
Всё верно на ue может и хорошая графика но и на их собственном можно сдклать не хуже, в томже обле стоит 2 движка ue и уторой кстати второй и отвечает в основе за физику и движения, да их собственный намного лучше для модинга, а перейти на друной движок и потреять , такую вазможность, никак нельзя.
Признавайся, жoпoй писал?
Жопой он думал и сочинял.
Всё верно на ue может и хорошая графика но и на их собственном можно сдклать не хуже, в томже обле стоит 2 движка ue и уторой кстати второй и отвечает в основе за физику и движения, да их собственный намного лучше для модинга, а перейти на друной движок и потреять , такую вазможность, никак нельзя.
Я один не понимаю, почему эту новость продублировали вчера и сегодня?
И неужели только я не понимаю, что прям такое неземное есть в Скайриме и Фоллауте, что нельзя сделать на УЕ-5?