Ветеран Bethesda считает, что студии не стоит отказываться от собственного движка ради перехода на Unreal Engine

Вечный спор о том, что является корнем всех проблем в играх Bethesda — от «плавающей» боевки до фирменных багов, — разгорелся с новой силой после релиза Starfield. Неоднозначный запуск и последующая поддержка масштабного проекта показала явную острую тему в сообществе — текущий игровой движок студии. Фанаты годами требуют от студии «выбросить» Creation Engine на свалку истории и перейти на современные рельсы вроде Unreal Engine 5. Однако ветеран студии, подаривший нам Skyrim, уверен, что такое решение принесет больше хаоса, чем пользы.

В интервью порталу Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda, встал на защиту внутренних технологий компании. По его мнению, полный отказ от проприетарного движка стал бы логистическим кошмаром, который парализовал бы работу студии на долгие годы.

Это колоссальные усилия. Речь идет о десятках людей, которые будут заняты ничем иным, как попытками заставить движок работать. Вы ставите разработчиков в ситуацию, когда они не могут играть в игру. Они могут не иметь возможности работать над самой игрой в течение длительного времени, потому что движок еще не готов или не настроен.

— поясняет Несмит.

Несмит аргументирует это тем, что Creation Engine десятилетиями затачивался под специфические нужды RPG от Bethesda: взаимодействие с физикой, симуляция жизни NPC, сохранение состояния тысяч предметов и многое другое. По его словам, в добавок к этому выгода от перехода на Unreal Engine станет заметна не сразу:

Преимущества, которые вы получите от перехода на Unreal Engine, скорее всего, материализуются только через две игры в будущем... Если вы видите что-то, что возможно только в Unreal, [лучше] добавьте это в Creation Engine.

Однако не все игроки разделяют этот консерватизм. В социальных сетях поклонники студии язвительно отмечают, что с нынешними темпами разработки Bethesda, когда новые игры выходят раз в 5-7 лет, фраза «через две игры» может означать ожидание в 28 лет, когда актуальным будет уже Unreal Engine 9. Критики также напоминают о проблеме Starfield, которая ощущается «устаревшей и скованной» техническими рамками движка, несмотря на все попытки его модернизировать.

Тем не менее, пока позиция ветеранов индустрии остается непоколебимой: Creation Engine — это часть ДНК студии, от которой нельзя просто так отказаться без потери уникальных черт The Elder Scrolls и Fallout.