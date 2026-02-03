ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 764 оценки

Ветеран Bethesda считает, что студии не стоит отказываться от собственного движка ради перехода на Unreal Engine

Gutsz Gutsz

Вечный спор о том, что является корнем всех проблем в играх Bethesda — от «плавающей» боевки до фирменных багов, — разгорелся с новой силой после релиза Starfield. Неоднозначный запуск и последующая поддержка масштабного проекта показала явную острую тему в сообществе — текущий игровой движок студии. Фанаты годами требуют от студии «выбросить» Creation Engine на свалку истории и перейти на современные рельсы вроде Unreal Engine 5. Однако ветеран студии, подаривший нам Skyrim, уверен, что такое решение принесет больше хаоса, чем пользы.

В интервью порталу Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda, встал на защиту внутренних технологий компании. По его мнению, полный отказ от проприетарного движка стал бы логистическим кошмаром, который парализовал бы работу студии на долгие годы.

Это колоссальные усилия. Речь идет о десятках людей, которые будут заняты ничем иным, как попытками заставить движок работать. Вы ставите разработчиков в ситуацию, когда они не могут играть в игру. Они могут не иметь возможности работать над самой игрой в течение длительного времени, потому что движок еще не готов или не настроен.

— поясняет Несмит.

Несмит аргументирует это тем, что Creation Engine десятилетиями затачивался под специфические нужды RPG от Bethesda: взаимодействие с физикой, симуляция жизни NPC, сохранение состояния тысяч предметов и многое другое. По его словам, в добавок к этому выгода от перехода на Unreal Engine станет заметна не сразу:

Преимущества, которые вы получите от перехода на Unreal Engine, скорее всего, материализуются только через две игры в будущем... Если вы видите что-то, что возможно только в Unreal, [лучше] добавьте это в Creation Engine.

Однако не все игроки разделяют этот консерватизм. В социальных сетях поклонники студии язвительно отмечают, что с нынешними темпами разработки Bethesda, когда новые игры выходят раз в 5-7 лет, фраза «через две игры» может означать ожидание в 28 лет, когда актуальным будет уже Unreal Engine 9. Критики также напоминают о проблеме Starfield, которая ощущается «устаревшей и скованной» техническими рамками движка, несмотря на все попытки его модернизировать.

Тем не менее, пока позиция ветеранов индустрии остается непоколебимой: Creation Engine — это часть ДНК студии, от которой нельзя просто так отказаться без потери уникальных черт The Elder Scrolls и Fallout.

13
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Tommy451

Кто-нибудь заткните уже этих ветеранов!

12
Kirill22092

Это сраные копипастеры тянут по двадцать новостей из одного интервью

5
Newworld_DESTROYER

Creation Engine однозначно один из лучших игровых движков в индустрии. ванильный скайрим даже сегодня неплохо выглядит, а про ф4 и старфилд и говорить нечего, эти игрушки никогда не потеряют своей актуальности во многом из за технологичности движка, плюс отличный инструментарий

8
Wing42
ванильный скайрим даже сегодня неплохо выглядит

Он выглядит терпимо, а не неплохо.

Destroited
Ветеран Bethesda считает
5
Egik81

Всегда нужно иметь запасной вариант. Тем более для игр, которые предъявляются специфичные требования к движку. Которые не всегда можно выполнить на уни движке с необходимым качеством и скоростью.

2
Gords
Если вы видите что-то, что возможно только в Unreal, [лучше] добавьте это в Creation Engine.

Например, отсутствие загрузок хотя бы при переходе из одного помещения в другое?

2
magomed.gasanow.2000

Сними лучшетибо проработать локацию куда лучше сожно, а ради этого можно аодождать 0,5 сек

1
UnbearableSavage

И это верно.

1
PaTi6op

Вы хотя бы чекали какие новости другие авторы постят. Уже было такое на той неделе.

1
Nodas

Бонусы не пахнут

magomed.gasanow.2000

Всё верно на ue может и хорошая графика но и на их собственном можно сдклать не хуже, в томже обле стоит 2 движка ue и уторой кстати второй и отвечает в основе за физику и движения, да их собственный намного лучше для модинга, а перейти на друной движок и потреять , такую вазможность, никак нельзя.

1
Medu3a

Признавайся, жoпoй писал?

Wing42 Medu3a

Жопой он думал и сочинял.

magomed.gasanow.2000

Всё верно на ue может и хорошая графика но и на их собственном можно сдклать не хуже, в томже обле стоит 2 движка ue и уторой кстати второй и отвечает в основе за физику и движения, да их собственный намного лучше для модинга, а перейти на друной движок и потреять , такую вазможность, никак нельзя.

1
Andrey Nikiforov

Я один не понимаю, почему эту новость продублировали вчера и сегодня?

И неужели только я не понимаю, что прям такое неземное есть в Скайриме и Фоллауте, что нельзя сделать на УЕ-5?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ