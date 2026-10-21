Xbox Project Helix могли отложить до конца 2028 года ради выхода вместе с крупным эксклюзивом

Выход следующей консоли Microsoft под кодовым названием Xbox Project Helix может состояться лишь в праздничный сезон 2028 года, хотя ранее ожидался запуск в конце 2027-го. По данным инсайдера Kepler L2, если информация о переносе верна, причина заключается не в готовности аппаратной части, а в недавнем решении самой Microsoft.

Инсайдер, известный достоверными утечками о продукции AMD, отметил на форуме NeoGAF, что со стороны производителя чипов задержек нет, а прежние заявления Microsoft указывали на релиз в 2027 году. По его мнению, даже высокие цены на оперативную память не объясняют возможный перенос: существенного удешевления компонентов к 2028 году ожидать не приходится.

В качестве возможных причин Kepler L2 назвал проблемы с программным обеспечением или производством. Microsoft может потребоваться дополнительное время для подготовки операционной системы либо компания могла слишком поздно договориться о долгосрочных поставках памяти GDDR7, необходимой для массового выпуска консолей.

Есть и другая версия: Microsoft может намеренно подстраивать запуск Project Helix под выход крупного эксклюзива. На фоне возвращения компании к более активной поддержке эксклюзивных игр такой стратегией мог бы стать релиз вместе с The Elder Scrolls VI. Подобный проект способен привлечь внимание поклонников Xbox и сделать высокую предполагаемую стоимость новой консоли более приемлемой для энтузиастов.

Однако у такого решения есть очевидный риск. Игры Xbox всё чаще выходят и на ПК, поэтому даже крупный релиз не обязательно станет причиной покупать новую консоль. Кроме того, ни дата выхода Project Helix, ни связь возможного переноса с конкретной игрой официально не подтверждены.

Если Xbox действительно выйдет в конце 2028 года, первой консолью нового поколения на рынке может стать PlayStation 6 — при условии, что Sony не перенесёт собственный запуск. Компания пока не раскрыла планы относительно сроков выхода системы.