Юрист Microsoft сообщил судье, что The Elder Scrolls 16 выйдет в 2026 году, ускорив календарь релизов на 125 лет ©

На этой неделе во время слушания дела ФТК против Microsoft, на котором американское агентство добивается временного судебного запрета на попытку Microsoft купить Activision Blizzard,произошёл курьёзный случай. Юрист Microsoft утверждает, что The Elder Scrolls 16 выйдет в 2026 году, что неверно во всех смыслах.

Адвокат, чьи слова были расшифрованы The Verge, пыталась исправить недоразумение, но сумела только еще больше запутать ситуацию, когда сказала: «Есть две игры Elder Scrolls, одна из них онлайн, называется Elder Scrolls Online — это многопользовательская игра, она есть на PlayStation. [Адвокат ФТК] говорит о Elder Scrolls 16, однопользовательской игре, выпуск которой запланирован на 2026 год».

Очевидно, юрист Microsoft хотел сказать «The Elder Scrolls 6», но это только усугубляет ситуацию, потому как шансов у The Elder Scrolls 6 выйти в 2026 году не больше, чем у The Elder Scrolls 16.

TES6 была анонсирована много лет назад, но до сих пор её статус не известен. На слушаниях на прошлой неделе глава Xbox Фил Спенсер сказал, что TES6 все еще «так далеко, трудно даже понять, какими будут платформы» и что до нее «пять с лишним лет».