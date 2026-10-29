Журналист подтвердил, что The Elder Scrolls 6 получит подзаголовок Sentinel - официально его могут представить в ноябре

Как сообщает Том Уоррен из Windows Central в своей новостной рассылке «Notepad», игра The Elder Scrolls 6 может получить официальное название «The Elder Scrolls 6: Sentinel». В материале также говорится, что Bethesda Softworks может раскрыть полное название проекта уже в ноябре 2026 года.

Впервые Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI коротким тизером еще в 2018 году, однако с тех пор подробностей о грядущей ролевой игре было крайне мало. По имеющимся данным, полноценная разработка набрала обороты после выхода Starfield в 2023 году, когда Bethesda перенаправила свои ресурсы на создание следующей части основной серии The Elder Scrolls.

Игра создаётся на базе обновлённой версии движка Creation Engine. Официальную дату или временной промежуток релиза студия пока не называла, но, по оценкам экспертов индустрии, выход проекта может состояться в 2027 или 2028 году.