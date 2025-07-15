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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 729 оценок

Журналист утверждает, что The Elder Scrolls 6 находится в играбельном состоянии

Gutsz Gutsz

С момента официального анонса The Elder Scrolls 6 прошло уже семь лет, и за всё это время Bethesda так и не показала публике ни одного полноценного кадра геймплея. Официальная информация о продолжении культовой RPG по-прежнему остаётся скудной, а фанатам остаётся лишь полагаться на редкие утечки и слухи. Тем не менее, в последнее время такие слухи становятся всё более обнадёживающими.

Новым поводом для оптимизма стало заявление игрового журналиста Джеза Кордена, сделанное в свежем выпуске подкаста Xbox Two. По его словам, он слышал, что The Elder Scrolls 6 уже находится в «довольно играбельном состоянии». Комментируя свои прогнозы относительно появления игры на недавнем Xbox Showcase, он отметил, что ожидал её анонса не на пустом месте, а основываясь на слухах из внутренних источников.

Хотя сам Корден признал, что доступ к надёжным источникам внутри Bethesda — дело непростое, его слова вызвали оживление в сообществе. Некоторые, впрочем, отнеслись к высказыванию скептически, напоминая, что в тот же день Корден ошибочно заявил об отмене проекта Blackbird ради Fallout, за что его сразу же публично поправил Джейсон Шрайер.

Джез Корден не сомневается, что трейлер The Elder Scrolls 6 уже существует и циркулирует внутри Microsoft

Тем не менее, это уже не первый случай, когда Джез Корден делится позитивной информацией о будущем The Elder Scrolls 6. Ранее он также намекал на то, что трейлер игры может быть показан в обозримом будущем. Если эти предположения окажутся верными, ждать выхода новой части, возможно, осталось уже не так долго.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
yariko ookami
По его словам, он слышал, что The Elder Scrolls 6
19
mr_iwans

Видимо, остатки мозга не позволяют тебе общаться иначе как картинками.

11
MagnanimousCecil

В загрузочном состоянии, если вы понимаете о чем я

8
Egik81
Журналист утверждает, что The Elder Scrolls 6 находится в играбельном состоянии

существовать не значит жить. И как показывает практика последних игр тем более такого класс это порой максимальное их качество.

6
alexey_Lexx

Заходит геймер на кухню, видит - на полу стоит кастрюля, а над ней со спущенными штанами тужится Тодд Говард

Геймер возмущённо:

— Тодд, ты какого хрена срёшь в мою кастрюлю?!

А Тодд Говард ему и отвечает:

— Ты не можешь утверждать, что у меня получится овно.

Оно ведь ещё не вышло!

6
Air72ru
Журналист утверждает, что The Elder Scrolls 6 находится в играбельном состоянии

Коли утверждаешь, дай и другим опробовать))

5
-zotik-

Она даже после релиза не факт что играбельная будет)

2
Пользователь ВКонтакте

Я знаю что там происходит, могу скинуть инсайды в ихбт // Виталий Орлов

2
нитгитлистер

цензура на коменты? ну и пожалуйста не очень то и хотелось

1
Дмитрий Российский

‘Ни одного кадра геймплея’

так то вообще кроме тизера ничего нет, даже концепт артов

1
Gords
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