Журналист утверждает, что The Elder Scrolls 6 находится в играбельном состоянии

С момента официального анонса The Elder Scrolls 6 прошло уже семь лет, и за всё это время Bethesda так и не показала публике ни одного полноценного кадра геймплея. Официальная информация о продолжении культовой RPG по-прежнему остаётся скудной, а фанатам остаётся лишь полагаться на редкие утечки и слухи. Тем не менее, в последнее время такие слухи становятся всё более обнадёживающими.

Новым поводом для оптимизма стало заявление игрового журналиста Джеза Кордена, сделанное в свежем выпуске подкаста Xbox Two. По его словам, он слышал, что The Elder Scrolls 6 уже находится в «довольно играбельном состоянии». Комментируя свои прогнозы относительно появления игры на недавнем Xbox Showcase, он отметил, что ожидал её анонса не на пустом месте, а основываясь на слухах из внутренних источников.

Хотя сам Корден признал, что доступ к надёжным источникам внутри Bethesda — дело непростое, его слова вызвали оживление в сообществе. Некоторые, впрочем, отнеслись к высказыванию скептически, напоминая, что в тот же день Корден ошибочно заявил об отмене проекта Blackbird ради Fallout, за что его сразу же публично поправил Джейсон Шрайер.

Тем не менее, это уже не первый случай, когда Джез Корден делится позитивной информацией о будущем The Elder Scrolls 6. Ранее он также намекал на то, что трейлер игры может быть показан в обозримом будущем. Если эти предположения окажутся верными, ждать выхода новой части, возможно, осталось уже не так долго.