"Это был провал": разработчик самой первой The Elder Scrolls вспомнил неудачный старт культовой RPG

Серия The Elder Scrolls, несмотря на отсутствие новых релизов, всё еще считается одним из столпов жанра ролевых игр и многомиллиардной франшизой. Однако, ее рождение сопровождалось серьезными трудностями и едва не похоронило всю студию. Тед Петерсон, ведущий дизайнер The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall, в небольшой колонке для издания Time Extension рассказал о провальном старте первой части серии в 1994 году.

Как признался сам разработчик, дебют фэнтезийной песочницы на полках магазинов обернулся катастрофой:

Розничные сети оформили предзаказы на определенный тираж, но мы не успели отправить партию вовремя, и магазины начали массово аннулировать заявки. Чтобы вы понимали масштаб проблемы: моей самой первой работой в индустрии был коробочный аддон для Terminator 2029, для запуска которого требовался оригинал. Так вот, даже это дополнение на старте разошлось большим тиражом, чем отдельная полноценная Arena. Во многих смыслах это был настоящий провал, который каким-то чудом превратился в миллиардную франшизу.

Петерсон подчеркнул, что студии невероятно повезло в то время. The Elder Scrolls: Arena была спасена исключительно через сарафанное радио. Покупатели, до которых все же добрались дискеты, оценили невиданную по тем временам свободу перемещения и начали активно рекомендовать новинку знакомым, благодаря чему продажи растянулись на месяцы.

Ситуацию осложняло и позиционирование самой Bethesda Softworks в начале 1990-х. До выхода Arena студия была известна в первую очередь спортивными симуляторами — Wayne Gretzky Hockey и Gridiron!. Основатель компании Кристофер Уивер вспоминал, что розничные закупщики открыто заявляли:

Разработчики хоккея не имеют шансов пробиться в столь сложный и фанатичный жанр, как RPG.

Тем не менее вопреки скепсису и сорванным срокам поставок, The Elder Scrolls: Arena заслужила высокие оценки прессы и заложила основу для последующих Daggerfall, Morrowind и конечно же Skyrim. И может быть когда-то мы все таки увидим и шестую части "свитков" — The Elder Scrolls 6...