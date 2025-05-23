OpenTESArena 0.16.0: Движок первой The Elder Scrolls получил крупное обновление с физикой Jolt



Состоялся релиз OpenTESArena версии 0.16.0, амбициозного проекта с открытым исходным кодом, целью которого является воссоздание движка культовой The Elder Scrolls: Arena. Это первое значительное обновление с момента выхода версии 0.15.0 в августе 2024 года, и оно приносит ряд интересных нововведений и улучшений.



Одним из главных нововведений стала интеграция физического движка Jolt, известного по таким проектам, как Horizon Forbidden West, что должно привнести больше реализма во взаимодействия в игровом мире. Игроки теперь смогут атаковать правой кнопкой мыши при использовании современного интерфейса, а запертые сундуки с сокровищами поддадутся удару молотка. Разработчики также уделили внимание звуковому сопровождению, добавив звуки ходьбы и плавания в помещениях, а также специальную музыку для плавания.



Помимо этого, в обновлении представлены улучшенный современный интерфейс сетки, возможность модификации игровых часов и генерация имен для граждан. Камера игрока теперь может свободно смотреть прямо вверх и вниз без математических искажений. Важным аспектом геймплея станут новые механики смерти: персонаж может погибнуть от лавы, утонуть или даже умереть от истощения, если окажется в неподходящем месте без сил.



Команда проекта также исправила различные ошибки предыдущих версий. Несмотря на значительный прогресс, разработчики отмечают, что в OpenTESArena еще не реализованы все запланированные функции, и работа над проектом активно продолжается. OpenTESArena доступна для Windows 10/11, Linux, Raspberry Pi, ChromeOS и MacOS. Этот проект стоит в одном ряду с другими инициативами по возрождению классики Bethesda, такими как Daggerfall Unity и OpenMW, которые воссоздают движки Daggerfall и Morrowind соответственно.