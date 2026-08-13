Состоялся релиз фанатского движка OpenTESArena версии 0.18.0 с боевым ИИ и системой воровства

Разработчики открытого движка OpenTESArena, создаваемого для запуска классической ролевой игры The Elder Scrolls: Arena на современных платформах, выпустили масштабное обновление под номером 0.18.0. Новый патч значительно приближает фанатский проект к функционалу оригинальной игры от Bethesda, добавляя сразу несколько ключевых систем и полноценные геймплейные механики.

Одним из главных нововведений версии 0.18.0 стало появление полноценного боевого искусственного интеллекта у противников. Вместе с этим авторы реализовали систему накопления опыта и повышения уровня персонажа, а также оригинальный расчет вероятности попадания в бою. Отныне враги способны случайным образом нападать на героя в зависимости от его уровня, а сражения с некоторыми тварями могут привести к заражению болезнями или параличу.

В проект наконец добавили режим воровства, вызываемый клавишей P. Игроки могут пытаться обкрадывать городских жителей и взламывать замки, однако при неудаче на место происшествия незамедлительно прибывают стражники. Аналогичная реакция стражи последует и в случае убийства мирных граждан. При этом механика взлома дверей была доработана, а попытка выбить прочную дверь голыми руками теперь наносит урон самому персонажу.

Существенные изменения затронули взаимодействие с горожанами и торговцами. Жители городов научились вести диалоги и отмечать нужные заведения прямо на автокарте игрока. Торговцы в лавках начали предоставлять базовые услуги по купле и продаже предметов, лечению болезней и аренде комнат в тавернах. В игру также добавили систему отдыха и разбивки лагеря, где персонаж восстанавливает силы, но рискует подвергнуться ночному нападению.

С технической стороны движок перевели на графический API Vulkan, обновили физический движок Jolt Physics до версии 5.5.0 и расширили поддержку Raspberry Pi 5. Программа теперь автоматически определяет установленные файлы оригинальной игры через сервисы Steam и GOG. В геймплей добавили стрельбу из лука, визуальные эффекты опьянения и получение урона, а скорость передвижения, плавания и карабканья персонажа теперь напрямую зависят от его характеристик и веса инвентаря.

Несмотря на внушительный список изменений, проект все еще далек от завершения и обладает рядом ощутимых ограничений. На данный момент параметры надетого снаряжения и брони вовсе не учитываются в характеристиках персонажа, а враги-гуманоиды не отображают экипированное оружие. Кроме того, ассортимент магазинов пока не соответствует оригиналу, а снятый номер в таверне по неизвестной причине считается забронированным абсолютно во всех заведениях мира.

Создатели OpenTESArena продолжают развивать проект на энтузиазме, рассчитывая постепенно воссоздать абсолютно все элементы оригинальной The Elder Scrolls: Arena 1994 года. В будущих обновлениях разработчики планируют реализовать торговлю с торгом, систему ремонта снаряжения и полноценное создание собственных заклинаний.