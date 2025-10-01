Вышел OpenTESArena 0.17.0 - фанатский ремейк The Elder Scrolls: Arena получил поддержку Vulkan

Энтузиасты, работающие над проектом OpenTESArena, выпустили новую версию 0.17.0 своего открытого игрового движка, воссоздающего классическую RPG The Elder Scrolls: Arena на современных системах. Ключевым нововведением этого обновления стала реализация рендерера на базе графического API Vulkan, что значительно повысило производительность игры.

В демонстрационном ролике разработчики показали, как переход с программного рендеринга на Vulkan увеличил частоту кадров в одной из сцен с 27 до более чем 120 FPS. Помимо этого, обновление привнесло и другие визуальные и геймплейные улучшения. В игру был добавлен классический эффект густого тумана, зависящий от погодных условий, который воссоздает атмосферу оригинала.

Также в версии 0.17.0 появились первые элементы взаимодействия с NPC — теперь с некоторыми персонажами в тавернах можно поговорить, хотя полноценная система диалогов все еще находится в разработке. Среди прочих технических улучшений отмечаются переход на плиточно-прямое освещение (tiled forward lighting), добавление плавающего центра координат для уменьшения визуальных артефактов на больших расстояниях и