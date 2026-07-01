Bethesda закрыла серверы мобильной The Elder Scrolls: Blades

Мобильная RPG The Elder Scrolls: Blades закрылась после почти шести лет. Bethesda отключила серверы игры и прекратила её работу. Игра была удалена из цифровых магазинов за несколько месяцев до этого, но существующие игроки могли продолжать наслаждаться ею до последнего дня.

Студия объявила о завершении игры ещё в марте и дала игрокам достаточно времени, чтобы попрощаться. В то же время она значительно снизила цены на весь контент в игровом магазине — все предметы можно было получить за один самоцвет или печать, так что фанаты могли разблокировать всё, чего им не хватало.

The Elder Scrolls: Blades была выпущена в 2020 году для мобильных устройств, а позже и для Nintendo Switch. После прекращения поддержки единственной активной мобильной игрой в серии остаётся The Elder Scrolls: Castles.