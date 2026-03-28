Мобильная The Elder Scrolls: Blades закроется в конце июня

The Elder Scrolls: Blades, бесплатный спин-офф серии RPG от Bethesda для мобильных устройств iOS и Android, а также Nintendo Switch, закроется навсегда 30 июня. Подтверждение поступило от игроков, которые поделились внутриигровым сообщением в социальных сетях, объявляющим о закрытии серверов.
Серверы The Elder Scrolls: Blades будут навсегда отключены 30 июня 2026 года. С сегодняшнего дня и до 30 июня все предметы в магазине можно будет приобрести за один самоцвет или один символ. Все игроки также получат бесплатный набор с самоцветами и символами, чтобы они могли насладиться всем контентом Blades.
Выпущенная в 2019 году на Android и iOS и появившаяся на Nintendo Switch в следующем году, Blades предлагает совершенно иную структуру, чем основные игры серии: никакого открытого мира, но короткие линейные миссии, разработанные для быстрых игровых сессий и сенсорного управления.
В игре вы играете за члена ордена Клинков, тайного имперского ордена, вынужденного бежать и восстанавливать свой родной город после таинственного нападения. Геймплей от первого лица сочетает в себе основанные на тайминге бои, магию и навыки с процедурно генерируемыми подземельями. Хотя игра так и не стала массовым феноменом, ей удалось занять небольшую, но преданную нишу, продержавшись на рынке целых шесть лет.
Помню это донатную хрень. Поначалу понравилось, но, как только прошел первый порог новичка... короче, рад, что оно умерло.
Впервые о ней слышу.
Я даже поиграл немного. Так себе идея была.
Играл, по началу было неплохо, а потом начался гринд, "подожди 30 минут чтобы продолжить", короче треш) не надо такое