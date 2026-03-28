ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls: Blades 05.04.2019
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От первого лица, Фэнтези
6.6 84 оценки

Мобильная The Elder Scrolls: Blades закроется в конце июня

monk70 monk70

The Elder Scrolls: Blades, бесплатный спин-офф серии RPG от Bethesda для мобильных устройств iOS и Android, а также Nintendo Switch, закроется навсегда 30 июня. Подтверждение поступило от игроков, которые поделились внутриигровым сообщением в социальных сетях, объявляющим о закрытии серверов.

Серверы The Elder Scrolls: Blades будут навсегда отключены 30 июня 2026 года. С сегодняшнего дня и до 30 июня все предметы в магазине можно будет приобрести за один самоцвет или один символ. Все игроки также получат бесплатный набор с самоцветами и символами, чтобы они могли насладиться всем контентом Blades.

Выпущенная в 2019 году на Android и iOS и появившаяся на Nintendo Switch в следующем году, Blades предлагает совершенно иную структуру, чем основные игры серии: никакого открытого мира, но короткие линейные миссии, разработанные для быстрых игровых сессий и сенсорного управления.

В игре вы играете за члена ордена Клинков, тайного имперского ордена, вынужденного бежать и восстанавливать свой родной город после таинственного нападения. Геймплей от первого лица сочетает в себе основанные на тайминге бои, магию и навыки с процедурно генерируемыми подземельями. Хотя игра так и не стала массовым феноменом, ей удалось занять небольшую, но преданную нишу, продержавшись на рынке целых шесть лет.

Индустрия Мобильные
22
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Помню это донатную хрень. Поначалу понравилось, но, как только прошел первый порог новичка... короче, рад, что оно умерло.

9
SGate

Впервые о ней слышу.

6
Кей Овальд

Я даже поиграл немного. Так себе идея была.

3
Benef108

Играл, по началу было неплохо, а потом начался гринд, "подожди 30 минут чтобы продолжить", короче треш) не надо такое