Карточную The Elder Scrolls: Legends убрали из продажи; серверы закроют в конце января 2025 года

The Elder Scrolls: Legends, бесплатная карточная игра в фэнтезийном мире Bethesda, была удалена из продажи в Steam. Ее серверы будут окончательно закрыты 30 января 2025 года, после чего в нее больше нельзя будет играть. Закрытие произойдет через почти восемь лет после выхода игры.

На странице игры в Steam вверху отображается сообщение о том, что она «больше не доступна в магазине Steam». Во внутриигровом сообщении говорится:

Серверы The Elder Scrolls: Legends будут окончательно закрыты 30 января 2025 года. С настоящего момента и до 30 января 2025 года все предметы в магазине и вход во внутриигровые события будут доступны по 1 золоту за штуку, так что вы сможете наслаждаться всем контентом, который может предложить Legends. В этот день серверы будут закрыты, а игра будет недоступна. Спасибо за игру, и мы надеемся, что вам понравилось ваше время в Legends.