Анонсировано обновление для The Elder Scrolls Online с бесплатным скином за достижения

Получите новый скин с помощью этого специального достижения к 10-летнему юбилею. Узнайте о совершенно новых достижениях и наградах, которые появятся в главе «Золотая дорога» и обновлении 42.

С 2014 года The Elder Scrolls Online 10 лет наслаждался приключениями, перенося вас и ваших товарищей по игрокам из бесчисленных провинций Тамриэля в потусторонние планы Обливиона. В рамках продолжающегося празднования 10-летнего юбилея разработчики добавляют совершенно новое достижение, которое прославляет и демонстрирует постоянно растущий мир игры, под названием «Искатель приключений через десятилетие». Это новое достижение появляется вместе с запуском Золотая дорога. Глава и обновление 42 выйдут в июне, и она затрагивает практически все зоны и основные сюжетные квесты в игре.

Чтобы заработать «Искатель приключений через десятилетие», вам необходимо выполнить следующее:

Получите достижения Героя Альдмерского Доминиона, Даггерфольского Ковенанта и Эбонхартского Пакта достижений*

Завершить основная сюжетную линию и победу над Молаг Балом

Завершите основные сюжетные линии в следующих зонах:

Колдхарбор



Краглорн



Ротгар



Проклятие Хью



Золотое побережье



Вварденфелл



Заводной город



Кувыркаться



Меркмайр



Северный Эльсвейр



Южный Эльсвейр



Западный Скайрим



Досягаемость



Черное дерево



Мертвые земли



Высокий остров



Гален



Полуостров Телванни и апокрифы



Вест-Уилд

10 лет без перерыва

Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку или с союзниками, этот уникальный облик позволит вам с гордостью продемонстрировать свою преданность игре и отметить вас как настоящего ветерана Второй эры Тамриэля.



Вы рады получить это новое достижение в честь 10-летнего празднования? Какие сюжетные линии зон вам нужно пройти? Еще есть время.

The Elder Scrolls Online: Gold Road выйдет на ПК/Mac 3 июня 2024 г. и на консолях Xbox и PlayStation 18 июня 2024 г. Оформите предзаказ Gold Road прямо сейчас, чтобы получить уникальные бонусные награды при запуске и немедленный доступ к руинам Велкиндстоуна. Волчье ездовое животное. Не пропустите!

*Присуждается за выполнение определенного количества квестов в каждой из ключевых зон Альянса. Подробную информацию можно найти на вкладке «Достижения» в своем журнале.