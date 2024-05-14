Анонсировано обновление для The Elder Scrolls Online с бесплатным скином за достижения

Получите новый скин с помощью этого специального достижения к 10-летнему юбилею. Узнайте о совершенно новых достижениях и наградах, которые появятся в главе «Золотая дорога» и обновлении 42.
С 2014 года The Elder Scrolls Online 10 лет наслаждался приключениями, перенося вас и ваших товарищей по игрокам из бесчисленных провинций Тамриэля в потусторонние планы Обливиона. В рамках продолжающегося празднования 10-летнего юбилея разработчики добавляют совершенно новое достижение, которое прославляет и демонстрирует постоянно растущий мир игры, под названием «Искатель приключений через десятилетие». Это новое достижение появляется вместе с запуском Золотая дорога. Глава и обновление 42 выйдут в июне, и она затрагивает практически все зоны и основные сюжетные квесты в игре.
Чтобы заработать «Искатель приключений через десятилетие», вам необходимо выполнить следующее:
- Получите достижения Героя Альдмерского Доминиона, Даггерфольского Ковенанта и Эбонхартского Пакта достижений*
- Завершить основная сюжетную линию и победу над Молаг Балом
- Завершите основные сюжетные линии в следующих зонах:
- Колдхарбор
- Краглорн
- Ротгар
- Проклятие Хью
- Золотое побережье
- Вварденфелл
- Заводной город
- Кувыркаться
- Меркмайр
- Северный Эльсвейр
- Южный Эльсвейр
- Западный Скайрим
- Досягаемость
- Черное дерево
- Мертвые земли
- Высокий остров
- Гален
- Полуостров Телванни и апокрифы
- Вест-Уилд
10 лет без перерыва
Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку или с союзниками, этот уникальный облик позволит вам с гордостью продемонстрировать свою преданность игре и отметить вас как настоящего ветерана Второй эры Тамриэля.
Вы рады получить это новое достижение в честь 10-летнего празднования? Какие сюжетные линии зон вам нужно пройти? Еще есть время.
The Elder Scrolls Online: Gold Road выйдет на ПК/Mac 3 июня 2024 г. и на консолях Xbox и PlayStation 18 июня 2024 г. Оформите предзаказ Gold Road прямо сейчас, чтобы получить уникальные бонусные награды при запуске и немедленный доступ к руинам Велкиндстоуна. Волчье ездовое животное. Не пропустите!
*Присуждается за выполнение определенного количества квестов в каждой из ключевых зон Альянса. Подробную информацию можно найти на вкладке «Достижения» в своем журнале.
Что за кривой перевод местами, даже гугл транслейт так плохо не переводит.
Вот это остров Саммерсет и Предел в Скайриме потрепало конечно)
А что в TESO есть платные скины? И что, покупают? Это как в своё время в cs 1.6 бесплатно устанавливали скины на оружия, потфану, а в CS GO они стали платными и за счёт этого CS до сих пор живёт и видимо будет жить. Так и тут, на обычный Скайрим огромное количество крутой и бесплатной брони. Нексус ломится от модов. А в TESO её просто продают за реальные деньги))