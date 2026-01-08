Авторы The Elder Scrolls Online объявили о переходе на сезонную модель обновлений и планах на кроссплей

Студия ZeniMax Online Studios раскрыла подробности масштабных изменений, которые ждут MMORPG The Elder Scrolls Online в 2026 году. Разработчики приняли решение отказаться от привычной схемы выпуска ежегодных платных глав в пользу сезонной модели поддержки. По словам директора игры Ника Джакомини, прежняя структура стала слишком шаблонной и ограничивала творческий потенциал команды. Переход на новый формат позволит авторам быстрее внедрять свежие идеи и реагировать на запросы сообщества.

Ключевой особенностью новой стратегии станет отказ от платных контентных обновлений. Все будущие добавления, включая новые зоны, сюжетные линии и игровые механики, будут доступны пользователям бесплатно. Год разделят на 4 сезона, каждый из которых продлится 3 месяца. Трансформация начнется в марте с выходом обновления под номером 49, которое объединит несколько ранее платных дополнений с базовой версией игры. Первый полноценный сезон под названием Сезон 0 стартует в апреле.

В рамках Сезона 0 игроков ожидает масштабная переработка класса Рыцарь-дракон, изменения в ветке навыков двуручного оружия и введение экспериментальной зоны Ночной рынок. Эта локация предложит усложненный PvE-контент для групп игроков с возможностью получения уникальных наград, включая новый тип жилья с доступом к банку. Если формат окажется популярным, подобные зоны могут стать постоянной частью проекта.

Вместе с сезонной моделью в игре появится система боевого пропуска Фолианты Тамриэля, заменяющая привычные ежедневные награды за вход. Прогресс в ней будет достигаться выполнением еженедельных и сезонных испытаний. Разработчики предусмотрели как бесплатную, так и платную версии пропуска, причем премиальные варианты не будут иметь срока действия. Заработанную валюту можно будет потратить в новой лавке Бзар Золотого берега, предлагающей косметические предметы и бывшие эксклюзивы.

Планы на вторую половину 2026 года включают контент, связанный с даэдрическим принцем Шеогоратом, обновления для классов Хранитель и Чародей, а также введение одиночных подземелий. Важной новостью стало официальное подтверждение работы над функцией кроссплатформенной игры. Представители студии отметили, что объединение игроков с ПК и консолей является технически сложной задачей, поэтому внедрение этой функции займет значительное время. Помимо крупных нововведений, команда обещает множество улучшений качества жизни, таких как ускоренная прокачка верховой езды и общие слоты костюмов для аккаунта.