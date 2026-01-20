Авторы The Elder Scrolls Online подтвердили одновременный запуск кроссплея и общего прогресса

Спустя более 10 лет после релиза MMORPG The Elder Scrolls Online наконец-то движется в сторону полного объединения платформ. Студия ZeniMax Online Studios официально подтвердила планы по внедрению функций кроссплея и кросс-прогрессии для своего масштабного многопользовательского проекта.

Информация была озвучена в ходе недавней сессии вопросов и ответов на платформе Reddit. Исполнительный продюсер игры Сьюзан Кэт сообщила фанатам, что команда работает над обеими функциями параллельно. По ее словам, студия планирует запустить кроссплей и перенос прогресса в одно и то же время. Это означает, что игроки смогут не только встречаться с друзьями с других консолей или ПК в едином мире Тамриэля, но и свободно переносить своих персонажей и достижения между платформами.

Однако поклонникам вселенной Древних Свитков придется запастись терпением. Разработчики уточнили, что реализация этих возможностей требует значительных технических усилий и времени на отладку серверной архитектуры. Представители студии заявили, что данные нововведения точно не станут частью обновлений 2026 года. Наиболее вероятным окном релиза считается 2027 год.

Внедрение полноценного кроссплея и кросс-прогрессии является редким шагом для MMORPG такого возраста из-за сложностей с объединением баз данных и экономик. На данный момент авторы не уточнили детали касательно работы пользовательских модификаций, которые популярны на ПК, и политики в отношении покупки дополнений на разных устройствах. Несмотря на технические вызовы, команда надеется, что эти изменения помогут игре укрепить свои позиции и привлечь новую аудиторию.