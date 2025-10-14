Авторы The Elder Scrolls Online запускают эпическое одноразовое событие Battle for the Writhing Wall

MMORPG The Elder Scrolls Online получила долгожданное одноразовое событие Battle for the Writhing Wall, которое теперь доступно на всех платформах. Это первый подобный мировой ивент, рассчитанный на все сообщество ESO одновременно, что само по себе стало важной новостью — обычно обновления выходят на PC и Mac раньше консольных версий.

Событие является ключевой частью «Сезонов культа червя», ведь до этого игроки не могли исследовать Западный Солнцестояние из-за магического барьера из душ, воздвигнутого ужасным культом некромантов. Теперь сообщество Tamriel объединится в штурме барьера, который проходит в три фазы, каждая из которых уникальна и требует коллективных усилий.

Фаза 1 — Снабжение и оборона. Игроки помогают Stirk Fellowship — объединению трёх альянсов и гильдий Fighters и Mages — собрать ресурсы для предстоящей битвы. В локациях происходят стычки за осадные лагеря, а вторжения из других измерений создают новые угрозы по всему Тамриэлю. Все игроки могут участвовать, но только владельцы Content Pass 2025 могут выполнять квесты в Solstice. Культ Червя захватывает подземелья и общественные зоны, добавляя сильных монстров, на которых ориентированы ежедневные квесты NPC Оринде Гленувон.

Фаза 2 — Наступление и оборона. Игроки усиливают военные действия, поддерживая осадные лагеря, пока начинается полномасштабное наступление на Извивающуюся стену. Ожидаются жестокие контратаки, более сложные задачи и появление мирового босса Daedra Ghishzor, могущественного Maldrith. Как и раньше, участвовать может любое сообщество, но Solstice-квесты доступны только владельцам Content Pass 2025.

Фаза 3 — Прорыв и зачистка Извивающейся крепости. Эта финальная неделя события определяет судьбу барьера: игроки с пропуском должны очистить публичный инстанс. Продолжительность фазы фиксирована — одна неделя с момента первого прохождения на сервере, после чего событие завершено. Как в легендарном событии Ahn'Qiraj из World of Warcraft, каждый сервер развивается отдельно в зависимости от вклада своих игроков.

На данный момент серверы Xbox Europe и PlayStation Europe немного опережают остальные, а следить за прогрессом можно на официальной странице ESO. Событие обещает стать историческим моментом для Tamriel — впервые MMO-сообщество объединится для одноразового масштабного штурма, который реально изменит мир игры.